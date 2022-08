Test Mazda CX-5: ondanks facelift nog prettig ouderwets

AUTOTESTEen facelift kon niet voorkomen dat de Mazda CX-5 wat ouderdomsrimpeltjes krijgt. Maar dat is niet per se slecht nieuws: een van de populairste SUV’s van Nederland blijft een zeer fijne auto.

Mazda CX-5 (165 pk/121 kW), vanaf € 37.590

De Mazda CX-5 staat bekend als een zeer betrouwbare auto (ook tweedehands), met een aantrekkelijk uiterlijk, goede rijeigenschappen, prettig overzichtelijke buitenmaten en een bovengemiddeld goede restwaarde.

Dat maakt het model bijzonder populair en zorgt er mede voor dat het Japanse merk heel voorzichtig te werk ging bij de laatste opfrisbeurt. De vernieuwde CX-5 herken je aan een iets andere grille (met blokjes in plaats van gaas), nieuwe bumpers en aangepaste koplampen en achterlichten.

Binnenin kreeg alleen het scherm in het dashboard een iets grotere diameter. Waar veel automerken zich verliezen in te strak opgeruimde cockpits met alleen aanraakschermen, bedien je de CX-5 nog gewoon met een knoppencluster op de tunnelconsole. Dat werkt bij sommige functies (bijvoorbeeld een adres invoeren) minder snel dan een touchscreen, maar fysieke knoppen zijn wel veiliger en duidelijker. In een ideale wereld had de CX-5 óók een aanraakfunctie gehad, zodat je kunt kiezen.

Een misser is dat het motoraanbod ook bij het oude blijft: er bestaat geen hybride of plug-inhybride van de CX-5 en ook geen volledig elektrische versie. De geteste benzinemotor (gemiddeld verbruik 1 op 14,5) draait weliswaar heel fraai en stil, maar door het ontbreken van een turbo of elektrokracht moet hij flink werken om zijn kracht optimaal af te leveren.

Zeker bij lage toeren wil je meer alertheid van de motor zónder terug te schakelen: neem bijvoorbeeld een rotonde in de derde versnelling en je krijgt erg weinig enthousiasme bij het optrekken. Dat schakelen is overigens een genot met de vrijwel perfect schakelende zesbak, die uitstekend past bij het strakke weggedrag van deze Mazda.

Plus

+ Goede restwaarde.

+ Voldoende ruimte, prettig formaat.

+ Scherp én comfortabel rijgedrag.

+ Prima caravantrekker (tot 1800 kg).

Min

- Matige souplesse benzinemotor.

- Niet (semi-)elektrisch verkrijgbaar.

- Beperkte beenruimte achterin.

- Interieur oogt wat verouderd.

Eindcijfer

8,5

Conclusie

Door het ontbreken van (semi-)elektrische varianten loopt de Mazda CX-5 achter bij de concurrentie en dat kost hem punten. Een modernere aandrijflijn zou deze SUV tot een nog beter aanbod maken, maar verder klopt hij nog altijd als een bus. Niet in de laatste plaats door de bewezen hoge restwaarde en betrouwbaarheid.

Extra testnotities

De achterbank is standaard om te klappen in drie delen (40:20:40), waarbij je de leuning in twee standen kunt verstellen. Het omklappen gaat enorm simpel met een paar hendeltjes, maar je kunt er ook voor kiezen om dat vanuit de bagageruimte te doen. Slim daarbij is dat Mazda een kleiner hendeltje heeft aangebracht waarmee je alleen het middelste deel laat omvallen: handig wanneer je lange spullen wilt vervoeren.

Wat het zitcomfort betreft: op zich zit de achterbank comfortabel en is hij prettig van vorm, maar de ruimte voor de knieën zou rianter mogen zijn.

De bagageruimte (minimaal 550 liter, uit te breiden tot 1395 liter) is voldoende ruim, waarbij opvalt dat de bagageruimtevloer tegenwoordig beter aansluit op de tildrempel dan voorheen. Bovendien is de ruimte ónder de vloer mooi ruim en bruikbaar van vorm. De bandjes waarmee je zaken vast kunt zetten in de hoeken zijn daarentegen wat iel en dun. Irritant voor langere mensen, bovendien: de achterklep opent niet heel hoog, waardoor je (eerder dan bij andere modellen) vrij snel je hoofd stoot.

Mazda levert de CX-5 in zes verschillende uitrustingsniveaus. Naast de basisversie kun je kiezen uit de Comfort en de Luxury, maar er is ook keuze uit drie speciaal aangeklede uitvoeringen die allemaal hun eigen stijl hebben. Zo mikt de iets ruiger uitgedoste ‘Newground’ (vanaf 41.790 euro) op avontuurlijke types, terwijl de ‘Signature’ (vanaf 46.490 euro) luxueuzer is uitgerust met chroomkleurige accenten, bruine leren bekleding en houten delen in het interieur.

De testauto is nog geleverd als ‘Sportive’, maar met ingang van modeljaar 2022 is die variant vervangen door de ‘Homura’. Die is leverbaar vanaf 43.390 euro en herken je aan de sportievere aankleding. Zo zijn de accenten in de neus zwart gelakt in plaats van chroomkleurig, krijgt hij vier rode stippen in de grille, staat de auto op zwarte 19-inch wielen en krijg je een sportiever getint interieur met zwart kunstleer, suède delen en rode stiksels op de stoelen.

Standaard beschikt de CX-5 al over een redelijke uitrusting, waarbij met name de 17-inch lichtmetalen wielen, volledige led-koplampen en automatische airconditioning in twee zones opvallen. Wie parkeersensoren vóór en achter, een achteruitrijcamera en smartphone-integratie met Apple CarPlay en Android Auto wil, moet doorsparen voor de Comfort.

Op het gebied van de veiligheid houden veel standaardsystemen een oogje in het zeil, zoals rijstrookbewaking, een grootlicht-assistent, dodehoekdetectie met Rear Cross Traffic Alert (waarschuwt voor kruisend verkeer achter de auto), een hellingproefhulp en een automatisch remsysteem met voetgangerherkenning. Verkeersbordherkenning, adaptieve kopkampen en een zelfremmende cruisecontrol zijn pas aanwezig op de Luxury.

Naast de geteste Skyactiv-G-benzinemotor met 165 pk levert Mazda nog twee andere motoren in de CX-5. De eerste is een sterkere variant van de viercilinder benzine, die 194 pk (143 kW) levert. Dat extra vermogen kan de auto zeker aan, het zou goed passen bij zijn scherpe rijgedrag. Beide versies zijn trouwens ook met een automaat leverbaar, terwijl de sterkste uitvoering ook met vierwielaandrijving kan worden uitgerust.

Daarnaast staat er ook nog altijd een dieselmotor in de prijslijsten: de Skyactiv-D levert 184 paardenkrachten (135 kilowatt) en zit standaard gekoppeld aan een automaat met zes versnellingen. Deze motor is niet leverbaar op de twee goedkoopste uitrustingsniveaus, maar wel op de Luxury die je vanaf 42.490 euro kunt kopen.

Wie van deze motorvariant de versie kiest met optionele vierwielaandrijving, kan volgens Mazda een geremde aanhanger trekken van 2100 kilo. Op de technische gegevens van de uitvoering met alleen voorwielaandrijving staat een nog steeds indrukwekkende 2000 kilo. De lichtst gemotoriseerde CX-5 mag overigens al 1800 kilo (of 2000 in het geval van de automaat) trekken, wat bovengemiddeld veel is voor het segment.

Anders dan bij sommige concurrenten kun je bij Mazda geen auto met zeven zitplaatsen krijgen. De Mazda CX-5 is altijd een vijfzitter, en ook de komende, grotere CX-60 krijgt vijf zitplaatsen. Wie zeven inzittenden wil vervoeren moet wachten op de nóg grotere CX-80, die naar verluidt wel een derde zitrij krijgt.

