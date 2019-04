Test Mercedes-Benz B-Klasse: brave topkwaliteit

AutotestDe B-Klasse is bij Mercedes-Benz eigenlijk een vreemde eend in de bijt. Dit is een auto die vooral de oudere, trouwe Mercedes-rijder op zijn of haar wenken bedient.

Mercedes-Benz B 180 (136 pk), vanaf €36.357

De B-Klasse is een vrij atypische auto binnen het gamma van Mercedes-Benz. Het Duitse merk grossiert in SUV’s, zakenauto’s en sportwagens, maar houdt in de wegkwijnende markt voor MPV’s toch de B-Klasse overeind. Waarschijnlijk om te voorkomen dat trouwe Mercedes-rijders bij het naderen van een zekere leeftijd moeten overstappen naar de concurrentie.

De B-Klasse heeft eigenlijk alles in huis om die clientèle te bedienen. Hij biedt een gemakkelijke instap, een lekker hoge zitpositie en rijdt uitstekend doordat het model is gebaseerd op de dynamische A-Klasse. Bovendien is er voldoende beenruimte achterin én er kan heel wat in vervoerd worden. De nieuwste generatie van de B-Klasse is namelijk in alle richtingen gegroeid en door de grotere wielbasis zit je achterin nu nog beter.

Vreemd genoeg daalde de inhoud van de bagageruimte met 33 liter ten opzichte van zijn voorganger. Wel kan de in 40/20/40-verhouding opgedeelde rugleuning plat worden gelegd. Bovendien is tegen meerprijs een over 14 centimeter te verschuiven achterbank leverbaar, waarmee de laadruimte wordt vergroot tot 705 liter.

Achter het stuur zit je prima; je hebt uitzicht op een prachtig vormgegeven, modern dashboard. Dat dashboard is zo opgezet dat de auto breder lijkt en dankzij de opvallende ventilatieroosters en mooie beeldschermen waan je je in een auto die veel duurder is.

De door ons gereden 1,3 liter viercilinder benzinemotor (testverbruik 1 op 14,9) voelt enorm pittig aan voor zijn beperkte cilinderinhoud. Wel is de automaat wat te enthousiast wanneer wordt weggereden vanuit stilstand. Bij het indrukken van het gaspedaal schiet de auto er dan net even iets te snel vandoor. Het onderstel is fantastisch: een perfecte mix tussen stabiel en comfortabel en met een groot talent voor het ongemerkt opslokken van obstakels. – Erik Kouwenhoven

Conclusie

Wanneer je niets hebt met de modieuze SUV’s, maar gaat voor de hoogste kwaliteit, verkies je een Mercedes B-Klasse boven de goedkopere Franse concurrenten. Deze auto is op alle punten geslaagd, maar zou hooguit wat frivoler mogen zijn.

Plus

+ Stil, snel en comfortabel.

+ Prachtig dashboard.

+ Uitstekend weggedrag.

+ Makkelijke instap.

+ Hoge zit.

Min

- Verschuifbare achterbank niet standaard.

- Automaat kan beter.

- Ietwat saaie verschijning.

Eindcijfer

7,9

Extra testnotities

De nieuwe B-Klasse kwam er vooral om BMW bij te blijven, dat met de 2-serie Active Tourer en Gran Tourer goede zaken doet. Helaas gaat het met de MPV’s als geheel matig. Het lijkt wel alsof alles wat tegenwoordig niet minimaal een paar SUV-trekjes heeft bij voorbaat is gedoemd tot een bestaan als winkeldochter. Wanneer deze trend doorzet, belooft dat niet veel goeds voor de inruilwaarde.

De nieuwe B-Klasse moest dynamischer ogen dan zijn ietwat vlak ogende voorganger en dat is aardig gelukt. Mercedes koos voor een langere wielbasis, korte overhangen voor en achter en een scherp gesneden front. In combinatie met de lage daklijn zorgt dat voor een sportiever uiterlijk, zeker door de wielen met een grootte variërend van 16 tot 19 inch. Maar echt spannend wordt de B-Klasse nooit.

De B-Klasse is de eerste Mercedes-Benz met – tegen meerprijs – een ‘Energizing’ functie. Hiermee wordt de stoel tijdens het rijden iets versteld. In plaats van dat de passagier tijdens een lange rit anders gaat zitten, past de stoel de vorm aan en dat heeft hetzelfde ontspannende effect.

MBUX heet bij Mercedes het geavanceerde infotainment met een heel groot beeldscherm waarmee veel functies worden bediend. Dat kan ook met de stem. Het systeem kan veel commando’s goed verstaan.

De B-Klasse heeft nu de laagste luchtweerstand in zijn segment, met een Cw-waarde van 0,24.

Doordat je uiteindelijk toch iets lager zit dan voorheen, biedt de auto een sportievere rijbeleving. De lagere ruitlijn zorgt bovendien voor beter zicht rondom.

De nieuwe B-Klasse is onder meer leverbaar met een nieuwe 2,0-liter grote dieselmotor die verkrijgbaar is in varianten met 150 pk en 190 pk. Deze zijn gekoppeld aan een achttraps automaat met dubbele koppeling. Ook de uit de A-Klasse bekende 1.5 diesel met 116 pk komt in de B-Klasse te liggen. Op benzinevlak levert Mercedes-Benz twee 1.3 viercilinders: de 136 pk en 200 Nm sterke B180 en de 163 pk en 250 Nm sterke B200. Deze motoren zijn standaard gekoppeld aan Mercedes’ zeventrapsautomaat met dubbele koppeling.

De brandstoftank is relatief klein met een inhoud van 43 liter. Voor sommige modellen is als optie echter een tank van 51 liter als optie leverbaar.

De prijslijst van de B-Klasse begint bij €36.357 voor de B180. Onze testauto kwam door de speciale lakkleur en enkele opties als de dynamische stoelen en een Style Plus pakket op een totaalbedrag van €42.778.

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Volledig scherm © Bart Hoogveld