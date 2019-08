Test Mercedes EQC: voorloper én achterblijver

AutotestNa Tesla, Jaguar en Audi brengt nu ook Mercedes een elektrische auto in de topklasse uit. Hij maakt indruk in vele opzichten, maar laat ook steken vallen.

Mercedes-Benz EQC (408 pk/300 kW), vanaf €80.995

Ruim een eeuw nadat de allereerste auto het levenslicht zag, verschijnt de eerste Mercedes zonder uitlaatgas: de EQC. Een auto die eruit springt door zijn origineel vormgegeven en voorbeeldig afgewerkte interieur. Imposant is het enorme scherm dat het instrumentarium en de multimedia combineert. De schermkwaliteit is uitzonderlijk goed en hetzelfde geldt voor de mogelijkheden en de snelheid van dit systeem.

Vergeleken met rivaal Audi e-Tron is deze Mercedes 14 cm korter, dus makkelijker te parkeren, maar je kunt er minder bagage in kwijt. Het scheelt 160 liter. Op de achterbank is die Audi ook ruimer, al kom je in de EQC niks te kort.

De twee elektromotoren maken de EQC bliksemsnel, zelfs een fractie sneller dan de Audi e-Tron. Met een volle batterijlading en een ingetogen rijstijl kom je al gauw 350 kilometer ver (fabrieksopgave WLTP 417 km). Dat is minder dan bij de concurrentie. De EQC kan maximaal 110 kW laden en dat is bij veel laadpalen ruim voldoende, maar niet bij de nieuwste generatie snelladers.

Verder blijkt de zware EQC (2495 kg) zo’n beetje de stilste elektrische auto van dit moment. En hij onderscheidt zich met zijn sublieme veercomfort, mede dankzij de luchtvering achter. De auto ligt stevig op de weg, door het lage zwaartepunt: de batterijen liggen in de vloer en onder de achterbank. De remmen zouden feller mogen aangrijpen en verder toont de EQC zich een wiebelkont. De onrustige carrosseriebewegingen zijn niet fijn voor de inzittenden. Wel trekt hij een aanhanger tot 1800 kilo, iets wat de meeste elektrische auto’s niet lukt.

Plus

+ Topcomfort

+ Superstil

+ Bliksemsnel

+ Briljant infotainment

Min

- Beperkte laadsnelheid

- Beperkte reikwijdte

- Zwaargewicht

Eindcijfer

7,8

Conclusie

Mercedes maakt zijn slogan ‘Das Beste oder Nichts’ met de EQC niet helemaal waar. Vooral met zijn reikwijdte en laadsnelheid blijft hij achter bij de concurrentie. Maar zijn rijcomfort is onovertroffen en hetzelfde geldt voor het briljante infotainment.

EXTRA TESTNOTITIES

Mercedes trekt een grote broek aan bij zijn eerste elektrische auto. Bij de introductie is er een speciale versie die met zijn naam verwijst naar het jaar waarin de auto is uitgevonden: Edition 1886. En laat die allereerste auto nou een uitvinding zijn geweest van Karl Benz, de grondlegger van dit automerk.

De laadaansluiting zit bij deze elektrische auto niet in de neus, maar gewoon op de vertrouwde plek waar je ruim een eeuw lang de vulopening voor benzine of diesel kon vinden.

Typisch Mercedes: de standen van de automaat kies je met een hendel aan de stuurkolom. Scheelt weer zo’n grote knop of bedieningshendel tussen de voorstoelen.

In kleine series bracht Mercedes de afgelopen jaren al eerder volledig elektrische auto’s uit. Maar dit is het eerste elektrische model dat op grote schaal wordt geproduceerd en bedoeld is voor een groot publiek.

Zwaargewicht: alleen al het batterijenpakket weegt 652 kg.

Dat de EQC tot 110 kW kan laden is een tekortkoming. Mercedes bouwt nota bene zelf met enkele andere autofabrikanten een Europees netwerk (Ionity) waar 150 kW de standaard is. Nog snellere laadstations met 350 kW zijn ook al in zicht.

De capaciteit van het accupakket is 80 kWh. Tijdens deze test noteerden wij een gemiddeld verbruik van 26,4 kWh per 100 km.

Het zogenaamde drie fasen-laden (AC) is bij deze Mercedes niet mogelijk (twee fasen overigens wel) en bij een snellader is hij beduidend trager dan een Audi e-Tron of Tesla Model X. Thuis, met een zogenoemde Wallbox, kan het met de boordlader van 7,4 kW minimaal 11 uur duren voordat hij opgeladen is.

De Edition 1886 heeft sierlijke, maar ook brede treeplanken die het instappen nogal ongemakkelijk maken.

Zelfs deze Edition 1886 heeft geen DAB-radio standaard. Dat is weliswaar met een betaalde update achteraf alsnog te verkrijgen, maar toch. Digitale radio mag in een hightech auto in de topklasse niet ontbreken.

Het zogenaamde ‘one pedal driving’ kan de EQC alleen als je de file-assistent inschakelt: zolang er een andere auto voor je rijdt, kan hij daar zijn radar op richten en komt hij automatisch volledig tot stilstand als dat nodig is. Maar is er geen andere auto, dan kan de automaat het kruipeffect niet onderdrukken en zal je dus altijd toch het rempedaal nodig hebben om stil te staan. Andere elektrische auto’s met one pedal driving zijn wat dat betreft een stap verder. Je hoeft daar in veel situaties alleen maar het gaspedaal te gebruiken.

Uniek is de ‘augmented reality’ die Mercedes toepast. In het navigatiesysteem worden de kaarten afgewisseld met live videobeelden van de wegsituatie. Over die videobeelden worden grafische aanwijzingen geplaatst: bijvoorbeeld een pijl die aangeeft in welke straat je zo meteen moet afslaan, de rijrichting, de rijstrook die je moet hebben of zelfs de huisnummers. Dit alles om nog makkelijker je weg te vinden.

Op de EQC geeft Mercedes zes jaar garantie. Het batterijenpakket krijgt een garantie van 8 jaar of 160.000 km mee.

Met zijn twee elektromotoren en indrukwekkende trekkracht (koppel 760 Nm) sprint de Mercedes in slechts 5,1 seconden vanuit stilstand naar 100 km/u. De topsnelheid is 180 km/u.

De EQC is voor bijna 20 procent gebaseerd op de GLC, een bekende SUV van het merk die nog gewoon met benzine- en dieselmotoren verkrijgbaar is.

Doordat de ene elektromotor bij de vooras is gemonteerd en de andere bij de achteras, brengt de EQC meteen ook vierwielaandrijving met zich mee.

Voor een elektrische auto hoeft geen wegenbelasting te worden betaald. Wie dit jaar nog een EQC afgeleverd krijgt (en dat kan, volgens de importeur, als je hem tijdig bestelt) profiteert nog van 4 procent bijtelling over de catalogusprijs tot 50.000 euro. Over het bedrag daarboven moet 22 procent bijtelling worden betaald. Volgend jaar gaat de bijtelling voor elektrische auto’s omhoog van 4 naar 8 procent.

De prijslijst van de EQC begint bij €80.995. Getest is de EQC met het Edition 1886-pakket (meerprijs €12.342) en dan is hij extra rijk uitgerust met o.a. 20 inch wielen én het Energizing-pakket dat verschillende sferen in de auto realiseert. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om een geurverstuiver en sfeerverlichting. Ook met de conditie van de bestuurder (bijvoorbeeld vermoeid of fit) kan rekening worden gehouden, mits die een smartwatch of fitnesstracker van Garmin draagt.

De geteste auto is tevens voorzien van een aantal andere extra’s: augmented reality voor de navigatie €303), multifunctionele telefonie (€351), multi-contourstoelen (€472) en het Premium Plus pakker (€2541) dat bestaat uit uitgebreide parkeerhulp met 360 graden-camera, een head-up display en elektrisch verstelbare voorstoelen met geheugen.

Volledig scherm © Bart Hoogveld

