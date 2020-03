Test MG ZS: elektrische SUV met een verrassend scherpe prijs

MG ZS (143 pk/105 kW), vanaf €30.985

De MG ZS koketteert met een merknaam uit het rijke verleden van de Britse auto-industrie. Maar afgezien daarvan heeft hij helemaal niets van doen met de Britse sportauto’s van weleer. De MG ZS is gewoon een SUV, maar wel een volledig elektrische én met een prijs die de concurrentie zenuwachtig maakt.

Want geen enkel ander merk verkoopt een volledig elektrische SUV voor amper 30 mille. Dat is zomaar 10 mille goedkoper dan een qua formaat vergelijkbare Hyundai Kona Electric. Sterker nog, hij is zelfs iets groter en dat zie je terug in de interieurruimte. Je hebt ook op de achterbank voldoende plek en de bagageruimte van 448 liter biedt meer dan de concurrentie. En dan verrast deze MG ook nog eens met zijn kwaliteit. Je merkt aan alles dat hij degelijk in elkaar zit en bij de EuroNCAP-botsproef scoorde hij het hoogst in zijn klasse. Alleen zou een derde hoofdsteun op de achterbank niet mogen ontbreken.

Het infotainment is bij de tijd, inclusief connectie met Apple- en Android-smartphones en -navigatie. Maar als het gaat om actieradius, loopt de MG flink achter bij zijn concurrenten. Met 263 kilometer rijbereik (WLTP) maak je tegenwoordig geen indruk meer. Het relatief kleine 44,5 kWh batterijenpakket is daar debet aan. Schrale troost: bij een snellader kun je de MG in 40 minuten tot 80 procent opladen.

De 143 pk (105 kW) sterke elektromotor maakt de MG ZS snel genoeg, maar laat zich wel meer horen dan de aandrijflijn in sommige andere elektrische auto’s. Het weggedrag is niet uitdagend, maar blijkt verder prima in orde. Hetzelfde geldt voor de besturing. Het onderstel laat de auto wel wat overhellen in bochten, maar blijkt prettig comfortabel.

Plus

+ Verrassend lage prijs.

+ Veel zit- en bagageruimte.

+ Hoogste score bij botsproef.

+ Prima weggedrag.

Min

- Beperkt rijbereik.

- Te aanwezig motorgeluid.

- Nieuw merk: restwaarde onvoorspelbaar.

Eindcijfer

8,4

Conclusie

De elektrische MG ZS zou met zijn scherpe prijs ook de particuliere rijder over de streep kunnen trekken. Hij rijdt goed, biedt veel ruimte, blijkt op en top veilig en is degelijk gebouwd. Het beperkte rijbereik is zijn grootste zwakte.

Extra testnotities

MG is een van de merken van de Chinese autoreus SAIC (Shanghai Automotive Industry Corporation). Die verkoopt alleen al in eigen land elk jaar zo’n 7 miljoen auto’s.

Tot nu toe waren Chinese auto’s op de Nederlandse markt een mislukking. Telkens weer bleek dat ze ernstig achterliepen als het ging om veiligheid en schone motortechniek. De laatste poging deed Landwind, dat ten onder ging na een vernietigende EuroNCAP-botsproef waarbij de auto als levensgevaarlijk werd bestempeld. Intussen hebben de Chinezen veel geleerd en laten ze zien dat ze tegenwoordig auto’s van goede kwaliteit kunnen bouwen die soms in techniek zelfs voorlopen op hun Europese, Amerikaanse, Japanse en Zuid-Koreaanse concurrenten. Dat bewijst bijvoorbeeld Byton, een hightech Chinees merk dat volgend jaar naar Nederland komt.

De MG ZS wordt in andere landen ook met verbrandingsmotoren op de markt gebracht. Dat verklaart waarom zijn grille niet helemaal dicht is, zoals bij elektrische auto’s gebruikelijk. De extra (lucht-)koeling van het motorblok is immers helemaal niet nodig is.

Nadeel van een compleet nieuw automerk op de markt is natuurlijk altijd dat de afschrijving zich lastig laat voorspellen. Niemand weet wat de restwaarde van een MG over een paar jaar zal zijn.

Het rijbereik in de praktijk is zoals bij elke elektrische auto sterk afhankelijk van het soort wegen, je eigen rijgedrag en de buitentemperatuur. Als je langdurig op de Nederlandse snelwegen rijdt, zijn de batterijen al na zo’n 150 tot 200 kilometer leeg. Rij je rustig in stadsverkeer, dan is dik 200 kilometer haalbaar. De concurrentie brengt je aanzienlijk verder, maar ja, daar hangt dan weer wel een prijskaartje aan.

De reikwijdte mag dan beperkt zijn, maar nog niet zo beperkt als bij de al even nieuwe Mazda MX-30. Die is duurder (vanaf €33.990) en brengt je slechts 200 in plaats van 263 kilometer ver (WLTP).

Je bestelt een MG online. Een proefrit maken kan alleen in Amsterdam of Breda bij vestigingen van de bekende dealergroep Van Mossel. Onderhoud en reparaties kunnen worden uitgevoerd bij de aftersales-servicepunten van Van Mossel in Amersfoort, Amsterdam, Breda, Culemborg en Zwolle. In vergelijking met andere automerken is dat natuurlijk wel schaars: slechts vijf locaties waar je terecht kunt voor onderhoud of reparatie.

Opladen gaat via het aansluitpunt in de grille van de auto, achter het grote merkembleem. Terwijl de klep van het aansluitpunt tijdens het laden openstaat, licht het merkembleem telkens op: showtime!

De MG ZS EV wordt geleverd met een garantie van 5 jaar of 150.000 km op de auto. Voor het batterijenpakket geldt een garantie van 8 jaar of 150.000 km. Daarnaast is er garantie van 10 jaar op doorroesten van binnenuit.

Scheuren op de Duitse Autobahn kent ook met deze elektrische auto zijn beperkingen. Je kunt er niet harder dan 140 km/u mee rijden.

Met de bijgeleverde CCS-stekker is snelladen mogelijk tot een maximum van 85 kW.

De klimaatregeling werkt wat merkwaardig, of beter gezegd: onhandig. Die kent geen auto-modus en je ziet geen indicatie van de temperatuur in graden Celcius. Ook een buitentemperatuurmeter ontbreekt in deze auto. Dat is net als de derde hoofdsteun toch echt een misser van de Chinezen.

De automaat laat zich via een fraaie draaiknop bedienen: handig.

Standaard krijg je drie jaar lang gratis kaart-updates, die je zelf kunt downloaden.

Tegenvaller: het stuur is uitsluitend in hoogte verstelbaar, terwijl je bij de concurrentie vaak ook de lengte van de stuurkolom kunt variëren.

Niet alleen het geluid van de aandrijflijn, ook de rijwind is nadrukkelijk aanwezig, blijkt tijdens onze testritten.

Voor de zakelijke rijder is natuurlijk de lage bijtelling, dit jaar 8 procent, nog altijd een belangrijke reden om elektrisch te gaan rijden. Zowel zakelijk als particulier profiteer je bij een elektrische auto van de vrijstelling van motorrijtuigenbelasting.

Ietwat onhandig: de klep van de laadaansluiting opent naar boven en verhindert daardoor zicht op de aansluitgaten. Je moet dus altijd bukken om de stekker erin te kunnen steken.

De MG ZS is te koop vanaf €30.985. De standaarduitrusting (Comfort) maakt indruk met elektronische klimaatregeling, digitale (DAB+) radio, parkeersensoren achter en een radiografische sleutel voor vergrendeling en starten. De standaard veiligheidsuitrusting is zo mogelijk nog indrukwekkender: automatisch nood-remsysteem, adaptive cruise control, rijstrookbewaking, verkeersbordherkenning, automatisch grootlicht: het zit er allemaal standaard in.

De geteste Luxury (€32.985) voegt daaraan toe een elektrisch verstelbare bestuurdersstoel, kunstleren stoelbekleding, stoelverwarming, glazen panorama-dak, automatisch in- en uitklappende buitenspiegels, regensensor, hill-descent control, dodehoekbewaking, achteruitrijradar, achteruitrijcamera en 17 (in plaats van 16 inch) lichtmetalen wielen. Blijft er dan helemaal niets te wensen over? Jawel, deze elektrische auto kan niet met led-koplampen worden geleverd.

