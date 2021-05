Test Mini Countryman: mega-Mini is ook als hybride van alle markten thuis

Mini Countryman Cooper SE All4 (220 pk/162 kW), vanaf €41.766

Mini levert de Countryman nu ook als stekker-hybride: hij heet Cooper SE en vormt een interessante aanvulling op de diesel- en benzineversies. Omdat zijn 1,5-liter driecilinder benzinemotor de krachten bundelt met een elektromotor levert hij meer vermogen dan de ‘gewone’ Cooper S (die 184 pk uit zijn 2,0-litermotor haalt). Terwijl hij flink goedkoper is: met dank aan de lagere CO2-uitstoot scheelt het maar liefst €7700 ten opzichte van de Cooper S met All4-vierwielaandrijving en automaat. Zei iemand ‘dief van je eigen portemonnee’?

Met de SE krijg je wel een sterielere Countryman dan wanneer je een benzineversie kiest. Met volgeladen accupakket rol je fluisterstil door de straten en zodra de driecilinder aan het werk gaat klinkt hij niet zo ondeugend als je misschien zou willen.

Gelukkig maakt hij veel goed met zijn stuurgedrag: er is geen concurrent (op de technisch gelijke BMW X1 na) die zo alert en enthousiast van richting verandert als de Countryman. Hij heeft er zin in, ligt strak in bochten en is – zeker voor zo’n hoge auto – zowaar fan van snel genomen rotondes. Keerzijde van de medaille is een stug veerkarakter en op de snelweg blijkt de besturing wat zenuwachtig, maar dit rijdt absoluut als een echte Mini.

Vooruit: hij kan hooguit 43 kilometer volledig elektrisch rijden. Dat zet nauwelijks zoden aan de dijk, tenzij je na vrijwel elke rit bijlaadt. En hij is ronduit prijzig, zeker wanneer je hem aankleedt met vrolijke details en luxe opties. Maar dan zet je wel een bijzonder karaktervol model voor je deur, dat – met dank aan een redelijk ruim interieur en een prima bagageruimte – ook nog eens overtuigend overeind blijft als praktische gezinsauto.

Plus

+ Stuurt erg leuk.

+ Relatief betaalbaar.

+ Slimme aandrijflijn.

+ Best praktisch.

+ De helft korting op MRB-tarief.

Min

- Stug onderstel.

- Besturing nerveus op snelweg.

- Elektrisch bereik beperkt.

- Prijzige aanschaf en opties.

Eindcijfer

8,0

Conclusie

Dit is één van de meest karaktervolle compacte SUV’s van het moment. Z’n uiterlijk en rijeigenschappen zijn vol karakter, z’n techniek is bij de tijd en ook de veelzijdigheid en inzetbaarheid zijn op niveau. Jammer van die hoge prijs.

Extra testnotities

De aandrijflijn van de Countryman Cooper SE bestaat dus uit twee componenten: aan de ene kant heb je een driecilinder benzinemotor met een turbo die goed is voor een vermogen van 125 paardenkrachten (92 kilowatt). Die krijgt hulp van een elektromotor met 95 pk (70 kW) waarmee het gecombineerde vermogen uitkomt op 220 pk ofwel 162 kilowatt. De gezamenlijke trekkracht komt uit op 385 Newtonmeter; ruim voldoende om de Countryman soepel vooruit te helpen.

De plug-in-hybride aandrijflijn maakt deze Countryman – in theorie – extreem zuinig. Die theorie klopt zolang je veel kleine ritten rijdt van hooguit 40 kilometer per laadbeurt en de auto aan de laadpaal koppelt zodra dat kan. Wie dat trouw doet en het gedoe met de kabel op de koop toeneemt, kan vrijwel zonder tanken rijden.

Zodra je echter verder weg moet, lopen de verbruikscijfers schrikbarend op: wie alleen op de brandstofmotor rijdt, scoort met gemak een gemiddelde van 1:14 (7,1 liter per 100 kilometer) en dat is veel minder gunstig dan de fabrieksopgave van 1:58,8 (gelijk aan 1,7 liter per 100 kilometer). Het exacte praktijkverbruik hangt dus heel erg samen met hoe je de auto gebruikt, maar een groter elektrisch rijbereik zou het veel makkelijker maken om goede cijfers te scoren. Wat dat betreft blijft een plug-in-hybride een matige oplossing om eenvoudig écht zuinig te rijden.

Het hybridesysteem van de Mini springt overigens wel slim met de beschikbare accucapaciteit om: op wegen waar de brandstofmotor weinig moeite hoeft te doen (bijvoorbeeld in vlakke landschappen bij een constante snelheid) helpt de elektromotor niet veel mee. Daarmee spaar je elektriciteit, die je vervolgens veel nuttiger kunt gebruiken in – bijvoorbeeld – langzaam stadsverkeer.

Als je op de snelweg toch volledig elektrisch wilt rijden, kun je dat tot een snelheid van 120 kilometer per uur regelen met één van de tuimelschakelaars op het dashboard. Met die tuimelschakelaars kun je eenvoudig schakelen tussen verschillende standen. Met de ene knop geef je aan hoeveel prioriteit de Countryman moet geven aan elektrisch rijden: in ‘Max eDrive’ rijdt hij zoveel mogelijk op de elektromotor, in de andere standen kiest hij de meest zuinige mix. Met de andere schakelaar stel je het karakter van onder meer de motor, de besturing en de versnellingsbak in.

Mini heeft zich niet ingehouden met de aankleding van de Countryman. Ten eerste staat de merknaam op talloze plekken en wie dat wil, krijgt op diverse onderdelen een verwijzing naar de Engelse vlag. Bij de testauto prijkt de Union Jack in de achterlichten (dat is overigens standaard) maar ook op de met leer beklede hoofdsteunen, terwijl er zelfs lichtmetalen wielen leverbaar zijn met zo’n design. Alles om aan te geven dat Mini – ondanks het Duitse moederbedrijf BMW – nog altijd op en top Brits wil zijn. Er zijn meer leuke details, zoals de ledverlichting rond het aanraakscherm dat onder meer blauw of rood oplicht wanneer je de temperatuur aanpast.

Ondanks de vrolijke en herkenbare vormgeving is Mini het bedieningsgemak niet uit het oog verloren. Veel functies van de auto bedien je via het standaard aanwezige 8,8-inch aanraakscherm, maar met fysieke knoppen tussen de voorstoelen navigeer je eenvoudiger tussen de verschillende menu’s. Na een korte gewenningsperiode weet je de juiste categorieën (bijvoorbeeld de navigatiekaart of het muziekmenu) te vinden op de tast: wel zo belangrijk voor de veiligheid tijdens het rijden!

Ietwat onhandig is de locatie van de draadloze telefoonlader. Deze zit verstopt in de middenarmsteun en hoewel dat een handige manier is om je telefoon uit het zicht te hebben tijdens het rijden, vergeet je hem daardoor ook eerder bij het uitstappen. De auto geeft – in tegenstelling tot steeds meer moderne automodellen – ook geen waarschuwing dat je telefoon nog in de lader zit. Je zult niet de eerste zijn die terug moet naar je auto om je mobiel uit de armsteun te halen.

Sinds kort werkt Mini ook bij de Countryman met pakketten in plaats van uitrustingsniveaus. Elk exemplaar heeft een (gezien de fikse basisprijs) redelijke standaarduitrusting met onder meer cruise-control, bluetooth, keyless go en een handbediende airconditioning. Vervolgens kun je een pakket kiezen dat bij jouw smaak past, zoals – in het geval van de testauto – ‘Mini Yours’. Deze heeft voor een meerprijs van 5000 euro onder meer volledig lederen bekleding (‘Lounge Carbon Black’), een lekker dik en met leer bekleed sportstuur dat fantastisch in de hand ligt, 19-inch lichtmetalen wielen, instelbare rijstanden en – jawel – het ‘binnenlichtpakket’.

Bovenop het Mini Yours-pakket voegt de test-Countryman onder meer nog toe: elektrisch verstelbare voorstoelen (plus €1250), een geluidssysteem van Harman Kardon (€820), het Comfort Plus-pakket (onder meer keyless entry, een verstelbare achterbankleuning en een middenarmsteun, €2030) en het Driving Assistant Plus-pakket met adaptieve cruise-control en een achteruitrijcamera (+ €1530). Bovendien is zowel de buitenkant als het interieur opgeleukt met het John Cooper Works-pakket vol logo’s en sportieve elementen, dat met een meerprijs van 4780 euro een flinke investering vergt. Al met al eindigt de totaalprijs van de geteste Countryman Cooper SE All4 op €57.708 euro.

