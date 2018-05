Test Nissan Leaf: de pionier is nu volwassen

AutotestToen de eerste generatie van de Nissan Leaf in 2010 werd gepresenteerd, was de toekomst van de elektrische auto nog heel onduidelijk. Nu, met de komst van de tweede generatie, is dat wel anders.

Nissan Leaf (150 pk) vanaf €34.890

De pionier van destijds is volwassen geworden en dat zie je al aan het design. De Leaf hoeft geen statement meer te zijn en de organische vormgeving heeft plaatsgemaakt voor een sierlijk en zelfs sportief uiterlijk. Ook binnenin oogt hij minder extreem dan voorheen.

Toch heeft Nissan kansen laten liggen. De nieuwe Leaf komt met een volle batterijlading minder ver dan sommige concurrenten, zoals de Opel Ampera-e. En Nissan heeft hem met deze generatiewisseling niet echt ruimer gemaakt. Wat niet wil zeggen dat het een krappe bedoening is. Vier volwassenen zitten er comfortabel in en de bagageruimte is fors. In combinatie met het goede veercomfort maakt dit de Leaf tot een prettige gezinsauto.

Bovendien is er ook in de prestaties wel degelijk vooruitgang geboekt. Hij komt met volle batterijen nu 378 in plaats van 250 kilometer ver. Althans, volgens de NEDC-meting die fors afwijkt van de praktijk. Tijdens deze test kwamen we dikwijls niet verder dan 250 km.

Sneller

De Leaf is met zijn nieuwe motor (150 in plaats van 109 pk) sneller dan voorheen en biedt daardoor meer rijplezier. Daar helpen ook zijn probleemloze weggedrag en het stille karakter van de elektrische aandrijving aan mee.

Dat de Leaf als geen ander voorbereid is op de toekomst, bewijst het feit dat hij ook energie kan teruggeven. De komende jaren zullen elektrische auto’s deel gaan uitmaken van het elektriciteitsnet. Zodra zij hun energievoorraad niet gebruiken, kunnen zij dan bijvoorbeeld woonhuizen van stroom gaan voorzien.

Met zijn veiligheidssystemen en infotainment is de Leaf bij de tijd. Maar in het dagelijks gebruik blijkt hij niet altijd handig. Zo zijn de trekknoppen waarmee je de bankleuning omklapt ouderwets. En na dat omklappen blijf je met een ongelijke laadvloer zitten. Onhandig zijn ook de tildrempel bij de bagageruimte en de enorme tunnel die de voetenruimte achterin beperkt.

PLUS

Goed veercomfort. Forse bagageruimte. Geeft ook energie terug. Slechts 4 procent bijtelling.

MIN

Concurrenten komen verder. Soms onhandig in het gebruik. Duurder dan benzine- of dieselauto.

EINDCIJFER

8,0

CONCLUSIE

De Nissan Leaf is geen buitenbeentje meer. Hij rijdt pittiger dan voorheen en komt nu verder, maar nog niet zo ver als sommige concurrenten. Zijn goede veercomfort en ruime interieur maken hem tot een prima, elektrische gezinsauto.

EXTRA TESTNOTITIES

- Innovatief is het zogenaamde e-Pedal. Dat wint energie terug uit remkracht: zodra je het gaspedaal los laat wordt er op de motor afgeremd én gaan meteen de remmen een beetje meedoen. Dit resulteert in een lager stroomverbruik, maar het is wel even wennen aan die remmende werking. Wil je het niet, dan schakel je het gewoon uit.

- Het e-Pedal blijkt ook het autorijden in de file gemakkelijker te maken. Het rempedaal hoef je dan nauwelijks meer te gebruiken: eenvoudig loslaten van het gaspedaal volstaat om de auto telkens weer af te remmen of volledig tot stilstand te brengen. In tegenstelling tot conventionele automaten heeft de automaat in de Leaf dan ook geen last van het beruchte ‘kruipeffect’.

- Het infotainment in de Leaf oog grafisch wat verouderd en zou ook best wat gebruiksvriendelijker mogen werken.

- Bijzonder, zeker in een elektrische auto: de door ons geteste Leaf heeft stoelverwarming niet alleen op de voorstoelen, maar ook op de achterbank.

- Het bedieningshendeltje van de automaat in de Leaf getuigt nog altijd van eigenzinnig design en bleef bij de nieuwe generatie onveranderd.

- Met rijstrookbewaking ben je gauw klaar: vibraties in het stuur en een irritant geluid.

- De bestuurder krijgt op de beeldschermen duidelijk informatie over de energiestromen in de auto, als hij dat wil.

- De stuurkolom is niet in lengte verstelbaar en de armsteun voor de bestuurder zit net iets te ver naar achter, waardoor de punt al gauw je ellenboog in de weg zit.

- De digitale radio getuigde tijdens deze test niet altijd van een vlekkeloze ontvangst.

- Hier en daar kan de Leaf zijn flinke batterijenpakket niet verhullen. Zo steekt er onder de bijrijdersstoel een flinke bult uit.

- Drie blauwe lampjes bovenop het dashboard laten knipperend zien dat het laadproces actief is. Handig en het ziet er ‘cool’ uit.

- Elke Leaf heeft een 6,6 kW laadsysteem aan boord. De laadaansluiting zit in de neus van de motorkap zit. De CHAdeMO snellaadaansluiting maakt het mogelijk om de batterijen in 40 minuten tot 80 procent op te laden. Aan een gewoon stopcontact duurt het opladen 21 uur. En bij een wallbox (16A) is dat 6 uur.

- De Leaf is te koop vanaf €34.890. Dan krijg je de Visia-uitrusting. Die is allerminst karig bedeeld en heeft onder meer rijstrookbewaking, dode hoekbewaking, achteruitrij-radar, een automatisch remsysteem o.a. voor voetgangers, grootlicht-assistent, cruise control, elektronisch chassis-controle, verkeersbordherkenning, automatische klimaatregeling, regensensor, radiografische contactsleutel en elektrisch verstelbare en verwarmbare buitenspiegels. Maar hij mist dan o.a. een kleurenscherm met navigatie.

- De geteste auto is de veel rijker uitgeruste Tekna van €39.890. Die heeft o.a. digitale radio, internetmogelijkheden en Apple Carplay, achteruitrijcamera, een 7 inch kleurenscherm, een warmtepomp voor efficiëntere verwarming van het interieur en optimalisering van de actieradius, 16 inch lichtmetalen velgen, gedeeltelijk leren bekleding, led-koplampen, een Bose audiosysteem met 7 luidsprekers en een elektrische parkeerrem. In dit geval kwam daar nog tweekleurenlak en alcantara bekleding bij, waardoor de totaal prijs van de geteste auto op €41.460 komt.

