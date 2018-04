Test Peugeot 3008: De blikvanger onder de compacte SUV's

AutotestDe Peugeot 3008 is met zijn sierlijke vormgeving de blikvanger onder de compacte SUV’s. Maar is hij ook praktisch en comfortabel?

Peugeot 3008 1.6 e-THP (165 pk), vanaf €38.540

Petje af voor de ontwerpers van Peugeot. De 3008 is niet alleen aan de buitenkant bijzonder origineel vormgegeven, ook in het interieur is deze lijn consequent doorgevoerd. De i-Cockpit is zelfs een van de meest vernieuwende interieur-ontwerpen van de afgelopen jaren. Het is alleen even wennen aan het laag geplaatste stuur, waardoor je over de stuurrand naar het instrumentenpaneel kijkt. Het interieur oogt verder sportief en straalt kwaliteit uit. Tegelijkertijd is de digitale revolutie goed zichtbaar: weinig knoppen en kleurrijke beeldschermen, waarbij je de vormgeving zelf kan aanpassen.

Het infotainment is bij de tijd met navigatie, internetverbinding, smartphone-koppeling én super-actuele verkeersinformatie van TomTom. Jammer alleen dat de klimaatregeling via het scherm moeat en dat gaat net even langzamer en omslachtiger dan een bedieningspaneel met fysieke knoppen.

Op de achterbank hebben lange tieners en volwassenen genoeg zitplek. De vloer is daar vrijwel geheel vlak en dat kan van niet alle auto’s gezegd worden. De bagageruimte is met 520 liter aangenaam groot. En met de (in hoogte) variabele laadvloer kan je de tildrempel wegnemen. Ook handig zijn de hendels in de zijwanden van de bagageruimte waarmee je de bankleuning kan omklappen.

Automaat

De 1,6 liter motor (testverbruik 1 op 14) is standaard gekoppeld aan een automaat. Juist die automaat blijkt een dissonant. Hij mist de souplesse om ongemerkt te schakelen en dat gaat vooral irriteren als je om wat pittiger prestaties vraagt. De motor kan die wél makkelijk aan en bezorgt de 3008 vlotte prestaties. Zijn trekkracht over een breed toerenbereik brengt bovendien het nodige rijcomfort met zich mee. In het onderstel is dat comfort niet helemaal terug te vinden. Dat blijkt soms net wat te stevig van karakter, al maakt de adequate schokdemping veel goed. De directe en lichte besturing voelt prettig aan en ook de wegligging is dik voor elkaar.

PLUS

Originele vormgeving. Veel zit- en bagageruimte. LED-koplampen standaard.

MIN

Automaat kan beter. Klimaatregeling niet ideaal. Onderstel mag comfortabeler.

EINDCIJFER

8,1

CONCLUSIE

De Peugeot 3008 ziet er niet alleen origineel uit, hij is ook een comfortabele, handige gezinsauto die prettig rijdt. Alleen de automaat kan beter en bij de klimaatregeling mis je fysieke knoppen.

EXTRA TESTNOTITIES



- De eigenzinnige i-Cockpit die de nieuwste Peugeots kenmerkt is bedacht door Amko Leenarts. Deze Nederlander werkte jarenlang als interieurontwerper bij Peugeot, maar is tegenwoordig de designbaas bij Ford Europa.

- Leuke details in het interieur-ontwerp zijn bijvoorbeeld de eigenzinnig vormgegeven automaat-hendel en de tuimelschakelaars, zoals ook Mini die kent.

- De 3008 toont zich volwaardig vijfpersoons, omdat je bij de achterbank genoeg voetenruimte hebt voor drie personen. Concurrenten hebben daar vaak een hinderlijke tunnel in de vloer.

- De geteste versie is de 1.6 e-THP (165 pk) die standaard een zestraps automaat heeft en die vanaf €38.540 in de prijslijst staat. Hij heeft dan meteen het behoorlijk rijke Allure-uitrustingsniveau. Standaard zijn bijvoorbeeld parkeersensoren voor en achter, 18 inch lichtmetalen wielen, verlichte make-up spiegels, blauwe sfeerverlichting, elektrisch inklapbare buitenspiegels met instapverlichting en privacy-glas achter, stof/kunstleren stoelbekleding, een ledensteun op de bestuurdersstoel, bijrijdersstoel met neerklapbare rugleuning en Mirror Screen: om je smartphone (Apple, Android, MirrorLink) aan het centrale beeldscherm te koppelen.

- De geteste auto heeft het nog hogere GT-Line uitrustingsniveau. Dat bevat tal van veiligheidshulpen, zoals een automatisch remsysteem, grootlicht-assistent, vermoeidheidsherkenning en rijstrook- en dodehoekbewaking. De leuning van de bijrijdersstoel kan je omklappen, als je extra lange bagage wil meenemen. Ook standaard in deze versie zijn led-koplampen, 19 inch wielen, zwarte hemelbekleding, aluminium pedalen, RVS-instaplijsten en instapverlichting waarbij de leeuw van Peugeot op straat wordt geprojecteerd. Bovendien is deze uitvoering voorzien van i-Cockpit Amplify: je kan kiezen uit twee verschillende sferen die invloed hebben op de rijdynamiek van de auto, de interieurverlichting, de vormgeving van de schermen, de geur in de auto (met behulp van een geurverstuiver) en de stoelmassage (indien bijbesteld).

- In dit geval was de auto ook nog van de volgende opties voorzien: Park City 1 (achteruitrijcamera, €250), handsfree bediening van de achterklep in combinatie met radiografische sleutel (€1.000 en dat is dus best een dure optie) en het Connect NAV infotainment met navigatie, internet en digitale radio (€900). Dit alles brengt de prijs van de geteste auto op €40.690.

Volledig scherm © Bart Hoogveld

