Test Polestar 2: Volvo-zus is een prima elektrisch alternatief

Polestar 2 (408 pk/300 kW), vanaf €58.900

Polestar is het nieuwe zustermerk van Volvo. Beide zijn eigendom van het Chinese Geely. In tegenstelling tot de Volvo’s worden de Polestars ook in China gebouwd, waarbij veel Volvo-kennis is gebruikt. Sterker nog: de testauto is gebouwd op hetzelfde platform als de Volvo XC40.

Toch is het jammer dat niet is gekozen voor een compleet nieuw onderstel, want bij het instappen stoten langere bestuurders al snel hun knie tegen de brede middenconsole. Met het ontbreken van een verbrandingsmotor en versnellingsbak is die niet nodig en zit hij vooral in de weg, net als de overbodige middentunnel bij de achterbank.

Sowieso maakt de auto een wat krappe indruk, ook al is hij 10 centimeter langer is dan een Tesla Model 3. Dat word versterkt door de laag geplaatste ramen, die het zicht op het overige verkeer beperken. Vooral naar schuin rechtsachter is het opletten geblazen bij het verlaten van een minirotonde.

Het besturingssysteem van het infotainment komt van Android, dat werkt perfect. Ook met een iPhone weet het raad. Met een snellader laad je binnen 35 minuten voor 80 procent op. In de praktijk haalt de auto altijd wel 350 kilometer op een volle accu.

De Polestar biedt meer rijbeleving dan de Tesla Model 3, alleen biedt de besturing weinig gevoel en het onderstel weinig rijplezier. Hij lijkt vooral bedoeld voor dagelijks gebruik en ontspannen woon-werkverkeer, niet voor spannende ritten over kronkelende wegen.

Ondanks zijn gewicht van 2123 kilogram helt de auto in bochten nauwelijks over en dat is een mooi pluspunt. Bovendien kan deze elektrische auto een geremde aanhanger tot 1500 kilogram trekken.

Plus

+ Prima Android-infotainment.

+ Kan ook een caravan trekken.

+ Het gemak van een goed dealernetwerk.

Min

- Slechts één, relatief dure, uitvoering.

- Interieur voelt krap aan.

- Tamelijk saaie rijeigenschappen.

Eindcijfer

7,4

Conclusie

De Polestar is een volwassen auto met goede rijeigenschappen en materialen en daarmee een prima alternatief voor bijvoorbeeld de Tesla Model 3. Het is bovendien gemakkelijk dat je voor onderhoud en reparatie terechtkunt bij de Volvo-dealer.

Extra testnotities

De Polestar 2 is qua prijs en prestaties te vergelijken met de Tesla Model 3. De Long Range-versie van deze Tesla is vergelijkbaar qua prijs, maar biedt daarvoor 460 pk en een rijbereik van 560 kilometer. Met zijn 58.900 euro, 408 pk en 475 km autonomie doet de Polestar 2 het net iets minder goed. Wel voelt de Polestar meer aan als een echte auto. Niet alleen qua interieur, maar ook qua rijgedrag.

Passagiers op de hoeken van de achterbank schuren snel met hun hoofd tegen het dak.

Omdat alles hier zo’n beetje afkomstig is uit de onderdelenkist van Volvo, heb je wel het gevoel in een echte auto te zitten. De afwerking is piekfijn en de gebruikte materialen zijn minimaal van Volvo-kwaliteit.

De standaarduitrusting is indrukwekkend met zaken als stoel- en stuurverwarming, een panoramadak, een elektrische achterklep die met de voet bediend kan worden, elektrische stoelen, uitgebreide rijassistentie, digitale radio en een volledig infotainmentsysteem. Enkel het zogeheten Performance Pack, andere kleuren en een trekhaak staan op de optielijst. Het panoramadak kan overigens niet verduisterd worden.

Je zit iets hoger dan normaal in de Polestar, maar een echte cross-over is het ook weer niet. Qua zicht op het overige verkeer merk je er weinig van, maar met in- en uitstappen is het wel handig. Remmen doe je naar keuze met een ‘one pedal’-stand, waarbij de Polestar automatisch direct flink afremt zodra je het stroompedaal loslaat en aldus elektriciteit terugwint. Vind je dit irritant, dan kan het ook lichter worden gezet of compleet uitgeschakeld worden.

Op ergonomisch gebied valt op dat je bij het gebruiken van het grote centrale scherm de neiging hebt om met je pols op de versnellingspook te leunen. Hierdoor kun je tijdens het rijden de auto onbedoeld in de neutraalstand schakelen. Ook zouden we graag halve graden willen zien bij de temperatuurselectie van de airco.

De Polestar 2 bevat geen dierlijke producten. De stoelbekleding is van het zogenoemde WeaveTech, dat een beetje doet denken aan het materiaal dat voor surfkleding wordt gebruikt. Het is gemakkelijk schoon te maken en duurzamer, maar oogt wel wat goedkoop. Wil je wel per se stoelbekleding van leer, dan is dat tegen bijbetaling mogelijk.

De Polestar heeft twee motoren: één op de vooras die het meeste werk doet, en één op de achteras. Samen zijn ze goed voor 300 kW en een trekkracht van 660 Nm. Hij trekt daardoor van nul naar 100 in 4,7 seconden, wat op een haar na net zo vlot is als een net zo dure Tesla Model 3 Long Range, maar niet zo snel als de Performance-versie die dit in 3,4 seconden doet. De topsnelheid van de Polestar is begrensd op 205 km/u.

Met 11 kW aan AC en 150 kW aan DC heeft de Polestar een prima intern laadsysteem, maar het is zeker niet grensverleggend. De Tesla Model 3 haalt aan de snellader 250 kW en dat merk heeft bovendien een goed Europees snellaadnetwerk waar alleen Tesla’s kunnen laden. Heb je een rit door Europa voor de boeg, dan verloopt dat een stuk soepeler met een Tesla.

Voor eigenaren van een caravan biedt Polestar een inklapbare trekhaak. Als het om een ‘geremde’ aanhanger gaat, mag er maximaal 1500 kilo op de trekhaak mee. Dat is riant in vergelijking met veel andere elektrische auto’s.

Getest is een Polestar met het zogeheten Performance Pack. Dat kost 6000 euro extra en daarvoor krijg je zaken als Öhlins Dual Flow Valve instelbare dempers, een Brembo-remsysteem, 20 inch lichtmetalen wielen die 1,5 kilo minder wegen, ‘Swedish Gold’-ventieldoppen en geelgouden veiligheidsgordels.

Je kunt deze auto online kopen, maar potentiële kopers kunnen ook terecht bij één van de vier ‘Polestar Spaces’, in Amsterdam, Eindhoven, Rotterdam en Leidschendam. Voor onderhoud kun je met een Polestar terecht bij elke Volvo-dealer. Hier is dus sprake van een landelijk dekkend servicenetwerk.

Polestar komt op een later moment met een variant die beschikt over een minder grote accu. Reken op een 60 kWh accu, waardoor de prijs met zo’n 10.000 euro kan zakken, zeker als die versie tweewielaandrijving heeft en geen vierwielaandrijving, zoals de huidige versie.

