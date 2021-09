Test Renault Mégane: zuinige hybride is beperkte trekker

AUTOTESTDe Renault Mégane is er tegenwoordig ook als plug-inhybride. De 1,6 liter viercilinder benzinemotor is gekoppeld aan twee elektromotoren en dat maakt hem best zuinig.

Renault Mégane Estate Plug-In Hybrid (160 pk/117 kW), vanaf € 33.690

De Mégane is al jaren een van de meest verkochte gezins- en zakenauto’s in Nederland. Hij dankt zijn succes vooral aan zijn ruimte en comfort, maar blijkbaar spreekt ook het design veel Nederlanders aan. Zowel vanbuiten als vanbinnen is de huidige Mégane nog steeds een moderne verschijning: je zou niet zeggen dat volgend jaar een nieuwe generatie in de showrooms staat.

Binnenin valt het grote infotainmentscherm op. Dat werkt goed. Ietwat gedateerd is de vormgeving van de hendel van de automaat. Ook de stengel aan de stuurkolom, waarmee je de audio bedient, doet ouderwets aan. Die zit bovendien onhandig achter het stuur verscholen.

De stoelen zitten goed, maar geven de bovenbenen net te weinig steun. Op de achterbank is er voldoende zitruimte, maar de flinke tunnel hindert daar een eventuele derde passagier die in het midden zit. Met zijn bagageruimte (521 liter) is dit niet de ruimste stationwagon in zijn klasse, maar er valt goed mee te leven.

Voldoende veercomfort en een vertrouwenwekkende wegligging kenmerken deze Renault, maar de hybride aandrijflijn blijkt soms te rumoerig. In theorie kan deze hybride maximaal 48 kilometer elektrisch rijden, in de praktijk blijkt 40 kilometer goed haalbaar. Het gemiddelde verbruik tijdens deze test was 1 op 19,2 en daarmee mag hij beslist als zuinig worden bestempeld.

Eigenlijk heeft deze Mégane een nogal gecompliceerde opzet van de transmissie. Hij heeft in feite twee versnellingsbakken, een voor de elektromotor en een voor de verbrandingsmotor. Je hebt het gemak van een een automaat, maar het gekozen schakelmoment is niet altijd ideaal en het is soms te goed merkbaar dat de transmissie aan het werk is.

Slecht nieuws voor caravanliefhebbers tot slot: deze hybride kan een geremde aanhanger van hooguit 750 kg trekken.

Plus

+ Zuinige aandrijflijn.

+ Comfortabel geveerd.

+ Prima weggedrag.

Min

- Soms rumoerig.

- Beperkt trekgewicht.

- Transmissie niet ideaal.

Eindcijfer

6,9

Conclusie

Deze hybride stationwagon is niet de ruimste in zijn klasse, maar wel een van de zuinigste. Hij rijdt prima, maar de transmissie zou verfijnder moeten werken en caravanliefhebbers kunnen deze versie maar beter links laten liggen.

Extra testnotities

Op dit moment is deze plug-inhybride de enige geëlektrificeerde versie van de Mégane. Maar Renault heeft inmiddels de nieuwe generatie van de Mégane onthuld, die ook met een volledig elektrische aandrijflijn geleverd zal worden. Daarmee neemt de Mégane definitief afscheid van het uitlaatgas.

Met de huidige versies van de Mégane is nog maar weinig belastingvoordeel te halen. De lagere CO2-uitstoot van deze PHEV (Plug-in Hybrid Electric Vehicle) leidt wel tot minder bpm en dat zie je terug in de prijs, die begint bij ruim 33 mille. Tot en met 2024 betaal je voor een plug-inhybride slechts de helft van de wegenbelasting (MRB) en dat is eveneens mooi meegenomen.

De elektromotoren worden gevoed door een 9,8 kWh-batterij (400 volt). De topsnelheid in elektrische modus bedraagt 135 km/h.

Typisch Renault is de platte autosleutel in creditcardformaat.

De bagageruimte (521 liter) is minder groot dan bij sommige concurrenten, maar wel zeer gebruiksvriendelijk. Zo rolt de afdekhoes zich automatisch op zodra je op het uiteinde daarvan drukt. En aan weerszijden van de bagageruimte zitten hendels waarmee je de bank omklapt en een extra grote, vlakke laadvloer ontstaat.

Slechts twee jaar garantie is wel erg mager.

Renault probeert met zijn Multi-Sense-systeem sfeer in de auto te brengen. Het stemt verscheidene systemen op elkaar af om een bepaalde sfeer (sportief, ontspannen, comfortabel) in de auto te creëren. Aangepast worden dan de besturing, de motor, de vormgeving van het instrumentenpaneel, het motorgeluid, de ambianceverlichting en de massagefunctie van de bestuurdersstoel (indien aanwezig).

De Renault Mégane Estate E-Tech Plug-In Hybrid (160 pk/117 kW) is te koop vanaf € 33.690. De testauto heeft het hogere uitrustingsniveau Business Edition One en kost € 35.890. Verder heeft hij nog voor ruim 2100 euro opties aan boord, waaronder leren bekleding, een 9,3 inch touchscreen met EasyLink-multimedia, navigatie en Bose-audio én een elektrisch bedienbaar schuif/kanteldak.

