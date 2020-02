Test Renault Zoe: ondanks impuls valt bereik tegen

De Zoe kreeg onder meer een nieuwe neus, waarin achter het grote merklogo de stekkeraansluiting schuilgaat. Led-koplampen zijn voortaan standaard. Binnenin vallen het volledig digitale instrumentarium op en een fors, verticaal scherm voor het infotainment.

Helaas is de veiligheid niet geheel op orde. De Zoe miststan daard een radar die met een rem-ingreep een botsing kan voorkomen: tegenwoordig in deze klasse heel gebruikelijk. Bovendien mist hij daardoor adaptive cruise control.

Je zit heerlijk in de Zoe: net wat hoger dan bij de meeste concurrenten. De stoelen voelen comfortabel aan. Achterin zit je nóg hoger en worden de bovenbenen prima ondersteund, maar de zitruimte houdt er niet over. De grepen van de achterste zijportieren zijn in de raamstijlen geïntegreerd, wat kan leiden tot pijnlijk klemmende vingers of gebroken nagels. De bagageruimte is met 338 liter verrassend groot, maar onhandig is de ongelijke laadvloer die ontstaat als je de bank omklapt.

De Zoe kan nu ook snelladen (50 kW, gelijkstroom): binnen een half uur krijg je 150 km extra rijbereik. Het batterijenpakket is nu 52 kWh groot; daarmee komt hij 395 km ver op één acculading. In theorie dan, want tijdens deze test kwam hij vaak niet veel verder dan 250 km.

Een andere tegenvaller is het geluid van de elektrische aandrijving: andere elektrische auto’s zijn stiller. De nieuwe elektromotor wordt geleverd met 80 kilowatt (110 pk) of 100 kilowatt (136 pk). De geteste Zoe heeft de sterkste motor, maar die maakt hem nog niet tot sportauto. Wel komt de extra kracht bij inhalen goed van pas. Hij laat zich in bochten niet gauw van de wijs brengen, dankzij het zware batterijenpakket in de bodem. Zijn veercomfort is goed.

Plus

+ Led-koplampen standaard.

+ Comfortabele zit.

+ Flinke bagageruimte.

+ Lage bijtelling.

+ Geen wegenbelasting.

Min

- Actieradius valt tegen.

- Geen automatisch noodremsysteem standaard.

- Zitruimte achterin is beperkt.

Eindcijfer

6,8

Conclusie

De Zoe laadt sneller dan voorheen, maar het rijbereik is veel minder dan beloofd. Hij biedt veel bagageruimte, maar de zitruimte achterin houdt niet over. En een automatisch noodremsysteem zou niet mogen ontbreken in de standaarduitrusting.

Extra testnotities

De Zoe was in 2012 een van de eerste compacte elektrische auto’s. Maar dit jaar krijgt hij concurrentie van de Peugeot 208, Opel Corsa, VW ID.3 en de Mini.

Renault is van begin af aan wat eigenwijs geweest met de Zoe. Je kocht de auto zonder batterijen, die moest je er voor een maandbedrag bij ‘huren’. Dit was natuurlijk een truc om de aanschafprijs ogenschijnlijk aantrekkelijker te maken. Maar nu kun je hem ook rijklaar, dus inclusief batterijenpakket, kopen. Waardoor het eenvoudiger wordt deze Renault met zijn concurrenten te vergelijken.

Als geen andere elektrische auto maakt deze Renault duidelijk hoe de accutechnologie zich de afgelopen jaren heeft ontwikkeld. De laadsnelheid en actieradius zijn er spectaculair op vooruitgegaan. En toch is het de vraag of de Zoe hiermee voldoende opgewassen is tegen de nieuwste concurrenten. De Peugeot en Opel kunnen immers met 100 kW snelladen. Met deze dubbele snelheid zetten zij de Zoe alweer op achterstand.

Bij ‘standaard’ laadpalen – zoals bij winkelcentra of bedrijven – biedt de Zoe juist weer een voorziening die veel andere elektrische auto’s missen. Dankzij de speciale lader ín de auto kan hij daar met 22 kW (wisselstroom) laden, waar de meeste modellen op 11 kilowatt blijven steken. Met 22 kilowatt stijgt de actieradius zo met 125 kilometer in één uur in plaats van twee.

De materialen in het interieur van deze Renault stralen nu meer kwaliteit uit en dat voel je ook bij het aanraken.

De laadkabel vindt een plek onder de vloer van de bagageruimte: heel handig.

De automaathendel is fraai vormgegeven, maar in de bediening wel even wennen. De P-stand ontbreekt.

Prettig: een bijna vlakke vloer bij de achterbank, dus veel voetenruimte daar.

De Zoe is met de lichtste elektromotor te koop vanaf €33.590. De geteste auto heeft de sterkere R135-motor en daarmee is hij te koop vanaf €35.190. In dit geval heeft hij het rijkste Edition One-uitrustingsniveau, waarmee de prijs op €37.790 komt. En dan heeft de geteste auto ook nog twee opties: leren bekleding (€695) en het automatische inparkeersysteem Easy Park Assist (€295). De totaalprijs wordt hierdoor €38.780. Veel geld voor een auto van het formaat van een Renault Clio.

