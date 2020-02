Test Skoda Kamiq: kleine SUV met groot(s) interieur

Skoda Kamiq 1.0 TSI (115 pk/85kW) 7-DSG, vanaf €27.580

Je zou misschien verwachten dat de Kamiq een kopie is van de VW T-Cross en Seat Arona, waarmee hij zijn techniek deelt. Maar niets is minder waar. De Skoda is bijvoorbeeld 10 cm langer dan de Seat. Dat leidt tot aanzienlijk meer ruimte in het interieur. De Kamiq biedt op de achterbank evenveel zitruimte als de Karoq, de grootste SUV van Skoda. Alleen de tunnel in de vloer bij de bank is een dissonant.

Met zijn bagageruimte blijkt de Kamiq geen trendsetter. De 400 liter inhoud is niet slecht, maar een Peugeot 2008 biedt 34 liter meer. Onhandig is het hoogteverschil in de laadvloer, zodra je de bank omklapt. Ander minpunt: de achterbank is niet verschuifbaar.

Standaard heeft de Kamiq een prima veiligheidsuitrusting, inclusief led-koplampen, een automatisch noodremsysteem en actieve rijstrookbewaking. Hulde! Opmerkelijk is de fraaie afwerking van het interieur. Niet alleen het dashboard ziet er bijzonder uit, maar ook de jeansachtige antraciete stoelbekleding. Het infotainment werkt overwegend logisch en snel. En Skoda heeft weer wat opmerkelijke handigheidjes ingebouwd. De ruitenkrabber bij de tankklep kennen we nu wel, maar wat te denken van de dop van het ruitensproeiervloeistofreservoir die omgekeerd dienst doet als handige trechter bij het vullen?

De 1,0 liter turbo-benzinemotor (testverbruik 1 op 14,1) kan de auto goed aan, maar biedt geen verrassingen. De DSG-automaat wacht soms te lang met overschakelen en samen met de toch niet zo heel krachtige motor tempert dat de levensvreugde in de aandrijflijn. De Kamiq stuurt prettig licht en direct. In bochten blijft hij keurig op koers en hij neigt niet gauw tot overhellen. Een mooie prestatie, als je bedenkt dat het onderstel tegelijkertijd veel veercomfort vertoont.

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Plus

+ Heerlijk ruim achterin.

+ Veel veiligheid standaard.

+ Prettig veercomfort.

+ Prima weggedrag.

Min

- Ongelijke laadvloer bij omgeklapte bankleuning.

- Vloertunnel achterin.

- Automaat kan beter.

Eindcijfer

7,7



Conclusie

De Skoda Kamiq verrast met zijn fraaie interieur, goede infotainment, zitruimte, uitrusting, veercomfort en weggedrag. Rond de bagageruimte valt nog wel wat te verbeteren en hetzelfde geldt voor de werking van de automaat.

Extra testnotities

Typische Skoda-handigheid: een in het portier verstopte paraplu en het als zaklamp uitneembare led-lampje in de bagageruimte (allebei opties). Niet uniek, want Ford heeft ze ook, maar wel handig zijn de stootstrips die tevoorschijn springen als je een zijportier opentrekt (eveneens optioneel).

De naam Kamiq komt uit de taal van de Inuit, een volk dat leeft in Noord-Canada en Groenland. Het betekent zoiets als ‘tweede huid’.

Bluetooth-telefoonaansluiting en cruise-control zitten niet in de basisuitrusting van de Kamiq. Maar verder is hij ook in de kaalste uitvoering al verrassend goed voorzien van luxe, veiligheid en comfort.

Fijn: de aparte klimaatregeling met veel knoppen. Gebruiksvriendelijker wordt het niet.

Getest is de Skoda Kamiq met driecilinder 1.0 TSI-benzinemotor (115 pk/85 kW) en 7-traps DSG-automaat, die vanaf €27.580 in de prijslijst staat. Maar in dit geval betreft het uitrustingsniveau Business Edition, waarvan de prijs €30.880 bedraagt. Zo’n Business Edition is behoorlijk rijk uitgerust met onder meer elektrisch verstelbare en verwarmde buitenspiegels met ingebouwde spots, elektronische klimaatregeling, een audiosysteem met 9 luidsprekers en subwoofer, DAB digitale radio, vermoeidheidswaarschuwing, digitaal instrumentarium, 9,2 inch centraal infotainmentscherm met navigatie en 64GB harde schijf, parkeersensoren voor en achter en verwarmbare voorstoelen en ruitensproeierkoppen.

Verder heeft de geteste auto nog als opties een glazen panorama-dak met dakdragers (€790), wegklapbare trekhaak (€690), 18 inch lichtmetalen wielen met 215/45 R18 banden (€650), elektrisch bedienbare achterklep (€350), deurbescherming zijportieren (€150), chromen raamlijsten (€150), zilverkleurige dakdragers (€150), privacy-glas (€140) en het Drive Mode Select rijstijl-menu (€100). Met dit alles komt de totaalprijs van de geteste auto op €34.050.

