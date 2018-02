Test Skoda Karoq: Van je familie moet je het hebben

Seat heeft zijn Ateca, Volkswagen de T-Roc en nu is het de beurt aan een ander lid uit de Volkswagen-familie. De Karoq van Skoda is in grote lijnen precies dezelfde auto.

De gelijkenis met zijn familie is aan de ene kant teleurstellend, maar de verschillen in design en afwerkingsdetails maken veel goed. Bovendien biedt de Karoq verrassend veel ruimte (zoals tot 588 liter inhoud voor bagage) en een verrassend goede kwaliteit. Je merkt het aan de degelijke bouw en de prettig aanvoelende en goed uitziende materialen in het interieur.

Slimmigheidjes

En dan onderscheidt de Karoq zich ook nog eens met slimmigheidjes waar veel andere automerken niet aan hebben gedacht. Van een ijskrabber- altijd bij de hand in het tankklepje - tot een uitneembaar zaklampje in de bagageruimte. Ook handig: de verschuifbare haken aan weerszijden van het laadruim om bijvoorbeeld tassen op te hangen. En wat te denken van die handige afdekking van de bagageruimte? Die schuift automatisch weg zodra je de achterklep opent. De Varioflex-achterbank is ook al zo'n slimme vondst. Die maakt het mogelijk om de zitplaatsen om te klappen, te verschuiven of desnoods helemaal uit te nemen.

Volledig scherm Het interieur van de Karoq: wel wat voorspelbaar, maar van goede kwaliteit © Hoogveld Bart

De Karoq heeft verder het voordeel dat hij kan putten uit de goed gevulde magazijnen van de Volkswagen Groep. Zo bevat de geteste auto voorruitverwarming (met gloeidraadjes in het glas) en rijstrookbewaking die keurig terugstuurt als je onbedoeld over de streep gaat. Het infotainment - eveneens familiebezit - werkt snel en duidelijk, al mis je een draaiknop om snel het volume te regelen.

Rustig

De 1,5 liter benzinemotor loopt mooi rustig en biedt voldoende pit. Ook de automaat werkt goed. En als je het gaspedaal enigszins met rust laat, verschijnt er zelfs een plezierige mededeling in het instrumentarium: de tweecilindermodus is dan ingeschakeld voor een nóg lager verbruik. Tijdens deze test lag het verbruik rond 1 op 12,5.

De Karoq stuurt duidelijk en licht. Hij biedt met zijn soepele vering genoeg veercomfort, maar heeft ook een adequate schokdemping. Overhellen - een typische kwaal van SUV's - komt daardoor sporadisch voor.

PLUS

Goede rij-eigenschappen. Veel ruimte. Flexibele achterbank.

MIN

Lijkt erg veel op zijn familie. Geen draaiknop voor het volume.

EINDCIJFER

8,9

CONCLUSIE

Als geen andere Skoda toont de Karoq de grote sprong voorwaarts die dit merk de afgelopen jaren heeft gemaakt. Zijn kwaliteit maakt indruk. Bovendien is hij verrassend gemakkelijk in het gebruik, ruim en comfortabel.

EXTRA TESTNOTITIES

- Een Skoda heeft allang geen goedkope uitstraling meer. Met zijn stoere en sierlijke design kan je goed voor de dag komen. Ook ’s avonds is deze auto een plaatje met zijn trottoirverlichting die vanuit de buitenspiegels de naam Skoda projecteert. Karaktervol is de streepvormige, groene verlichting (want groen is de huiskleur van het merk) die door het interieur heen loopt.

- De prijzen van de Karoq 1.5 TSI (150 pk) beginnen bij € 30.790 (handgeschakeld) en € 32.990 (automaat). De geteste versie is de Style Business uitvoering die inclusief de zeventraps DSG-automaat € 37.190 kost.

- De standaard uitrusting van de Style Business is bijzonder royaal. Zo heeft hij een achteruitrijcamera, verwarmbare en inklapbare buitenspiegels inclusief trottoirverlichting, automatische klimaatregeling, audiosysteem met 10 luidsprekers, digitale radio, een vermoeidheidssensor, LED-koplampen, radiografische contactsleutel, 18 inch lichtmetalen wielen, navigatie met 9,2 inch scherm, parkeersensoren voor en achter, verwarmbare voorstoelen, en een jaarabonnement voor internet.

- De geteste auto heeft ook nog een groot aantal opties aan bord, zoals het Travelpakket Pro (€ 1.290) dat bestaat uit adaptive cruise-control, dode hoekdetectie, rijstrookbewaking, grootlichtassistent, verkeersbordherkenning, deels autonoom rijden in de file en emergency assist, dat de auto veilig stil zet zodra de bestuurder niet meer het stuur en de pedalen bedient en dus blijkbaar om welke reden dan ook uitgeschakeld is. Andere aanwezige opties zijn leren stoelbekleding (€ 1.490), een wegklapbare trekhaak (€ 690), een voetsensor voor het openen van de achterklep (€590), de Varioflex achterbank (omklappen, schuiven of verwijderen: € 400), verwarmbare voorruit (€ 250), 230 Volt en extra usb-aansluiting achter (€ 190), privacyglas (€ 150) en Braga-designwielen (€ 90). En zo komt de totaalprijs van de geteste auto op € 42.890.

- Waar bij auto’s vroeger altijd het startslot zat – aan de stuurkolom - heeft de Karoq nu de startknop. Andere merken kiezen bij die knop meestal voor het dashboard of een plek tussen de voorstoelen.

Volledig scherm De bagageruimte heeft een afdekking die automatisch uit de weg gaat bij het openen van de achterklep. © Hoogveld Bart

Volledig scherm Handig: altijd een ijskrabber bij de hand, in de tankklep © Hoogveld Bart

Volledig scherm De Skoda Karoq heeft genoeg karakter om zich van de zustermodellen van VW en Seat te kunnen onderscheiden © Hoogveld Bart