Test Smart EQ Forfour: met de elektrische Smart kom je niet ver

Smart EQ Forfour (82 pk/60 kW), vanaf €23.995

De Smart Forfour kwam in 2004 op de markt als ruimer alternatief voor de tweezitter Fortwo. Echt succesvol was de auto niet, maar in 2014 kwam er - na jaren van afwezigheid - toch een opvolger. Deze ontstond uit een samenwerking tussen Smart en Renault. In 2017 verscheen de elektrische variant EQ Forfour en die onderging onlangs een facelift.

De elektrische Smart oogt redelijk modern dankzij zijn kekke voorzijde. Voorin zit je goed, maar achterin is het behelpen voor volwassenen. In de door ons gereden versie zit geen navigatie, dat is niet handig als je onderweg op zoek moet naar een laadpaal of FastNed-laadstation. Ook de rest van het interieur kan het beste als ‘basic’ worden omschreven. Het plasticgehalte is hoog en de radio klinkt blikkerig. De wegligging is wel goed en de draaicirkel blijkt extreem klein. Prima voor in de stad dus.

Deze Smart wordt aangedreven door een 82 pk (60 kW) sterke elektromotor die stroom krijgt uit een 17,6 kWh accu. Daarmee komt de Forfour in theorie tussen de 115 en 130 kilometer ver, maar wanneer we willen wegrijden met een volle accu staat de bereiksteller op slechts 102 kilometer. In de winter zal dat al gauw dalen naar 90 kilometer. Laden kan met maximaal 22 kW. Bij een lege accu duurt het hierdoor zo’n veertig minuten voordat er weer kan worden gereden (80 procent lading).

Het motortje is pittig en stil. Maar het grote probleem van deze Smart is en blijft zijn beperkte actieradius. Wij wilden van Den Haag naar Zwolle, maar zelfs dat lukt al niet zonder onderweg te stoppen voor een laadbeurt. Met elektrisch rijden ga je op deze manier terug in de tijd.

Plus

+ Lekker vlot.

+ Extreem kleine draaicirkel.

+ Goede wegligging.

+ Zakelijke rijders: lage bijtelling.

Min

- Kleine actieradius.

- Nogal goedkoop interieur.

- De concurrentie komt verder.

Eindcijfer

6,2

Conclusie

De Smart EQ Forfour is een origineel vormgegeven, vlot rijdende en goed sturende stadsauto die vooral te lijden heeft onder zijn beperkte rijbereik. De concurrentie is op dit gebied al verder.

Extra testnotities

De concurrentie onder de betaalbare elektrische auto’s begint serieuze vormen aan te nemen, met alle gevolgen voor deze Smart. De Chinese MG ZS, een SUV, biedt bijvoorbeeld voor een paar duizend euro extra van alles veel meer. En andere kleine auto’s als de Mii, Citigo en e-Up bieden een accu die de dubbele capaciteit heeft voor dezelfde prijs als de Smart. Zelfs de elektrische Renault Twingo EV, waarmee de Smart zijn technologische basis deelt, is goedkoper en komt verder.

De kwaliteitsbeleving in deze Smart valt tegen. Dat komt allereerst doordat er veel goedkoop ogend plastic in de auto is gebruikt. Ook maakt het kunststof pookje een goedkoop ratelend geluid wanneer je dit gebruikt. En het stuur is alleen in hoogte verstelbaar.

De Smart EQ Forfour heeft een eco-stand, die een zuiniger verbruik belooft. Wanneer we deze indrukken, wordt de actieradius inderdaad iets groter. Zo kom je bijvoorbeeld in eco-modus 78 kilometer ver, terwijl dat normaal gesproken 71 kilometer is.

De EQ Forfour accelereert van 0-100 km/u in 12,7 seconden. De 82 pk sterke elektromotor heeft een koppel van 160 Newtonmeter. Daardoor haalt de auto een topsnelheid van 130 km/u.

Smart levert tegenwoordig alleen nog maar elektrische modellen, maar door de geringe actieradius degradeert het merk zichzelf tot pure stadsauto. Iedere rit buiten de stad leidt tot spanning achter het stuur. Voor een ritje van 60 kilometer voor bijvoorbeeld een familiebezoek moet de auto al tussentijds worden opgeladen.

Dankzij de standaard 22 kW-boordlader met snellaadfunctie worden de vernieuwde Smart-modellen, afhankelijk van de plaatselijke omstandigheden, in iets minder dan 40 minuten opgeladen van 10 naar 80 procent rijbereik met driefase-laden. Sta je bij een regulier laadstation, dan bedraagt de oplaadtijd van 10 naar 80 procent al 7,5 tot 8 uur.

De Smart kan worden gekoppeld aan een app. Daarmee kunnen onder meer de voertuigstatus en de oplaadtoestand van de accu worden gecontroleerd en kunnen connected car-functies worden bediend, zoals de optionele interieur-voorverwarming.

Kenmerken van de vernieuwde modellen zijn led-koplampen en een aangepaste, modern ogende grille. Ook zijn de bumpers aangepast, werden nieuwe kleuren toegevoegd en is het ronde Smart-logo vervangen door de voluit geschreven Smart-naam.

Bij zakelijk gebruik en registratie in 2020 profiteer je met deze elektrische auto vijf jaar lang van 8 procent bijtelling. Dat komt neer op 58 euro netto bijtelling per maand.

Opvallend: Smart vraagt voor de kleinere, tweepersoons Fortwo net zoveel als voor de vierpersoons Forfour. Alleen de cabriolet is nog iets duurder.

De prijslijst van de Smart EQ Forfour begint bij €23.995 voor de basisuitvoering EQ Essential. De auto is standaard voorzien van onder meer 15 inch lichtmetalen wielen, zwarte stoelbekleding in lederlook, een audiosysteem met Bluetooth, AUX/USB-aansluiting, DAB+ digitale radio en ook automatische airconditioning.

Het infotainmentsysteem Connect met smartphone-integratie en Apple CarPlay en Android Auto is standaard vanaf de Comfort-uitvoering (€25.495). De topversie Comfort+ (vanaf 26.995) heeft als extra’s onder meer stoelverwarming, een panorama-dak, sfeerverlichting en een achteruitrijcamera.

Wij reden met de Smart EQ Forfour Essential van €23.995. De enige opties waren in de carrosseriekleur meegespoten panelen ter waarde van 428 euro, lichtmetalen wielen van 204 euro en warmtewerend en donkergetint glas van 174 euro. De totaalprijs komt daarmee op €24.801.

