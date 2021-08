Test Subaru XV: niet voor de sier, deze dure Subaru maakt z’n stoere praatjes waar

AUTOTESTDe Subaru XV ziet eruit als de zoveelste stoerder aangeklede hatchback, maar in dit geval zit de ruige opsmuk er níét voor de sier. Een XV is capabel en robuust, maar ondanks een nieuwe motor ook duur en dorstig.

Subaru XV 2.0i-S e-Boxer (150 pk/110 kW), vanaf € 47.445

Bij Ford kun je een Focus Active kopen. Dat is een extra ‘avontuurlijk’ aangeklede versie, voorzien van ruigere bumpers, een extra grove grille en iets meer bodemvrijheid. Hij ziet er stoerder uit, maar op uitdagend terrein komt de Active nauwelijks verder dan een andere Focus. Z’n stoerheid zit er voor de vorm: hij draagt z’n bergschoenen naar kantoor, zogezegd.

De Subaru XV daarentegen heeft geen kantoorbaan. Dit is een auto voor mensen die werken in een klimbos, hun boottrailer een drassige helling op willen sleuren of – zoals op de foto – eropuit trekken met een uitklapbare tent op het dak. In tegenstelling tot de genoemde Ford heeft de Subaru namelijk wél permanente vierwielaandrijving, zodat je ook in lastige omstandigheden makkelijker weg kunt komen. Dat toont aan welke gedachte er achter deze meest compacte en betaalbare Subaru van het moment zit.

Dat ‘betaalbaar’ is trouwens relatief, want hoewel de XV iets groter is dan (bijvoorbeeld) een Ford Focus Active zit hij in een flink hoger prijssegment. Bij Subaru betaal je voor de doordachte techniek en de bewezen kwaliteit en betrouwbaarheid, maar de hoge prijs wordt ook veroorzaakt door z’n hoge CO2-uitstoot.

De nieuwe e-Boxermotor krijgt weliswaar hulp van een 16,7 pk sterke elektromotor, maar die zet nauwelijks zoden aan de dijk: de XV kan alleen héél korte stukken elektrisch rijden en verbruikt nog altijd flink meer dan het gemiddelde in dit segment. De cijfers van de testauto zijn ontegenzeggelijk beïnvloed door de daktent, die pakt immers meer rijwind, maar een gemiddelde van 1 op 11,6 (8,6 liter per 100 kilometer) is niet imposant. Daarbij moet de tweeliter viercilinder hard werken om alle techniek (en dus kilo’s) vooruit te helpen.

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Plus

+ Veel grip en tractie.

+ Bewezen betrouwbaar.

+ 1270 kilo trekgewicht.

+ Bijzondere techniek.

Min

- Hoog brandstofverbruik.

- Rijdt nauwelijks elektrisch.

- Middelmatige prestaties.

- Relatief zwaar (1554 kg).

Eindcijfer

6,5

Conclusie

De nieuwe e-Boxermotor maakt van de XV niet het moderne, zuinige technologiefeest dat hij had kunnen zijn. De stap voorwaarts is érg voorzichtig en dat maakt deze Subaru vooral geschikt voor avonturiers die anders willen zijn én geld hebben.

Extra testnotities

Ondanks het feit dat de e-Boxer geen zuinigheidswonder is, verdient Subaru nog altijd bewondering voor de bijzondere techniek die het merk in de XV schroeft. Het fenomeen ‘boxermotor’ (waarbij de zuigers in het motorblok horizontaal ‘liggen’ in plaats van ‘staan’, zoals in conventionele motoren) is aan het uitsterven, maar het Japanse merk blijft trouw aan de solide eigenschappen. De motor loopt mooi stil en zonder veel trillingen, is sterk en heeft bewezen bovengemiddeld betrouwbaar te zijn.

De toevoeging van een relatief kleine elektromotor maakt de XV e-Boxer een mild hybride; het systeem helpt hooguit mee om de benzinemotor langer uit te houden voor bijvoorbeeld een verkeerslicht of tijdens het uitrollen, maar meer dan honderd meter elektrisch rijden kun je eigenlijk wel vergeten. Er zijn auto’s waar de benzinemotor beduidend langer en vaker wordt uitgeschakeld, en dat zie je terug in je brandstofrekeningen.

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Subaru kiest overigens niet voor een volwaardig hybridesysteem (laat staan een plug-inhybride) omdat dit de inzetbaarheid van de XV zou belemmeren. Zo zou er volgens het merk een lager trekgewicht mogelijk zijn, omdat de elektromotor minder sterk is. Ten opzichte van de andere motorversie – de 1.6, die inmiddels niet meer leverbaar is in Nederland – daalde het maximaal toegestane aanhangergewicht namelijk al van 1400 naar 1270 kilo.

De XV met e-Boxer weegt ruim 1500 kilo en dat is beduidend meer dan de versies zonder e-toevoeging. De 150 paardenkrachten (110 kilowatt) aan totaal systeemvermogen zorgen daarom niet voor spetterende prestaties. Na wat aandringen haalt de XV in 9,3 tellen 100 kilometer per uur vanuit stilstand, terwijl Subaru een topsnelheid van 193 kilometer per uur opgeeft. Dat laatste is zonder daktent, overigens.

Subaru rust alle modellen uit met het Eyesight-systeem, een verzamelnaam voor de rijhulpsystemen. Wie nu een XV bestelt, krijgt een versie die alweer iets verouderd is. Het is bij tijd en wijle bloedirritant, omdat je als bestuurder talloze piepjes om je oren krijgt. Zo bevestigt de actieve cruisecontrol elke keer dat de radar in de neus een auto heeft gedetecteerd. Kom er een auto voor je rijden? ‘Piep!’ Gaat hij weer weg? ‘Piep!’ Subaru slaat wat dat betreft een beetje door in deze generatie van dit systeem. In de nieuwere Outback werkt het gelukkig een stuk subtieler, maar die update volgt pas later voor de XV.

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Het interieur van de XV begint ook alweer wat op leeftijd te raken: dat zie je vooral aan de graphics van de tellers voor de neus van de bestuurder en in het schermpje hoog op het dashboard. Het doet op sommige punten eerder denken aan een oude Casio-rekenmachine dan aan de nieuwste smartphones. Het centrale scherm beschikt overigens wel over Apple Carplay en Android Auto, wat feilloos (zij het louter via een snoertje) functioneert.

Voor z’n relatief compacte formaat van 4,46 meter biedt de XV een aangename binnenruimte. Ten opzichte van de vorige generatie ging vooral de beenruimte op de achterbank er op vooruit, al overstijgt de Subaru het gemiddelde in dit segment ook weer niet. De bagageruimte slikt – met de achterbankleuning neergeklapt – maximaal 1193 liter en ook dat is minder dan concurrenten zoals de Mazda CX-30, Kia Niro Hybrid en de eerder genoemde Ford Focus Active.

In Nederland levert Subaru de XV e-Boxer in drie uitvoeringen, die overigens allemaal een automaat standaard hebben. De goedkoopste Comfort (vanaf 47.445 euro) heeft onder meer 18-inch lichtmetalen wielen, een in twee zones gescheiden klimaatcontrole, keyless entry, een achteruitrijcamera en het Starlink-infotainmentsysteem dat je bedient met een 8-inch kleurendisplay. De Luxury, leverbaar vanaf € 48.645, voegt daar ingebouwde navigatie van TomTom aan toe, alsmede een dodehoekwaarschuwingssysteem, een automatisch dimmende binnenspiegel en een systeem dat automatisch remt als je ergens tegenaan dreigt te rollen tijdens het achteruitrijden. Wie voor de meest luxe Premium (€50.645) kiest, krijgt daar een achtvoudig elektrisch verstelbare bestuurdersstoel, een elektrisch schuif-/kanteldak en lederen bekleding bovenop.

Zoals gezegd is het Eyesight-systeem standaard op elke XV. Dat omvat onder meer adaptieve cruisecontrol, een actieve rijstrookassistent en een virtuele waakhond die waarschuwt als je over de weg slingert of niet oplet. Ook remt de auto zelf wanneer een botsing onvermijdelijk is en geeft hij een seintje zodra de auto voor je wegrijdt.

Bekijk hier de prijzen & specificaties van alle Subaru XV-uitvoeringen, verzameld door AutoWeek.

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Volledig scherm © Bart Hoogveld

In ons uitgebreide dossier Autotest vind je alle eerder verschenen tests.