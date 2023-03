Test Suzuki Vitara: charmeur begint op leeftijd te raken

Suzuki Vitara 1.5 Hybrid Automaat (115 pk/85 kW), vanaf € 32.495

Door de jaren heen heeft de Vitara bij Suzuki verschillende gedaanten gehad. Hij begon zijn leven ooit als levenslustige semi-terreinwagen met het reservewiel op de achterdeur, maar groeide uit tot een grote gezins-SUV met tot wel zeven zitplaatsen. Ten opzichte van die Grand Vitara XL7 is de huidige generatie weer een stuk gekrompen: anno 2023 vormt deze Suzuki een van de stoerdere opties in het segment van de Renault Captur, de Kia Niro en de Skoda Kamiq.

De Vitara valt op door zijn tijdloze vierkante vormgeving, prima inzetbare binnenruimte en doordat hij, in tegenstelling tot veel van zijn concurrenten, daadwerkelijk nog met vierwielaandrijving (AllGrip) leverbaar is. De testauto heeft die niet en stuurt zijn motorvermogen alleen naar de voorwielen. Dat doet hij overigens zonder veel drama of plezier. Met 115 pk systeemvermogen is deze relatief nieuwe hybride-versie hooguit redelijk vlot te noemen. Er is overigens ook een snellere en stillere 1.4 turbomotor leverbaar, maar wie een automaat wil in een Vitara zit standaard aan deze 1.5 zonder turbo vast.

Die aandrijflijn blijkt in de praktijk redelijk zuinig met een testverbruik van gemiddeld 1 op 16,7, ofwel zo’n 6 liter benzine per 100 kilometer. Helaas krijg je daar te weinig souplesse voor terug. De automaat schakelt onvoldoende naadloos en blijkt weinig alert wanneer je even vlot wilt versnellen. Dan krijg je bovendien heel wat motorlawaai op de koop toe.

Ook op kruissnelheid is de Vitara Hybrid minder stil dan modernere producten van Suzuki, zoals de nieuwere S-Cross, die er vanbinnen bovendien iets eigentijdser uitziet. De tussentijdse updates kunnen dus niet verhullen dat de jaren beginnen te tellen voor de Vitara.

Plus

+ Prettig ruim interieur.

+ Gunstig praktijkverbruik.

+ Ook met 4x4 verkrijgbaar.

Min

- Hybride aandrijflijn mist souplesse.

- (Motor-)lawaai bij hogere snelheden.

- Automaat schakelt afwachtend.

Eindcijfer

6,9

Conclusie

De Suzuki Vitara ziet er nog altijd eigentijds uit en blijkt zuinig als Hybrid. Maar qua rijgedrag, aandrijflijn en reiscomfort begint hij achter te lopen bij nieuwere opties in zijn klasse.

Extra testnotities

De huidige generatie Vitara stamt al uit 2015 en is tussendoor diverse malen subtiel opgefrist. Bij de meest recente facelift ging met name het motorenpalet op de schop. Zo verdween de minst krachtige optie (een 1,0-liter Boosterjet driecilinder turbomotor) en kwam de geteste Hybrid erbij.

Naast de 102 pk sterke verbrandingsmotor heeft deze hybride-variant een elektromotor aan boord, die nog eens 13 paardenkrachten aan het totaal toevoegt. De elektromotor drukt het verbruik, maar is onvoldoende krachtig om de Suzuki langere stukken volledig elektrisch te laten rijden. Daarvoor schiet de capaciteit van het accupakket eveneens tekort. Een gemiste kans, want een krachtiger hybridesysteem (zo laat onder meer Toyota al jaren overtuigend zien) kan nog veel gunstiger uitpakken aan de pomp.

Het is sowieso opmerkelijk dat Suzuki niet gekozen heeft voor een hybride aandrijflijn uit de schappen van Toyota. De beide merken werken immers al innig samen: de Suzuki Swace is feitelijk een Toyota Corolla, terwijl de Across een omgebouwde Toyota RAV-4 is. De motor en transmissie van bijvoorbeeld de Corolla werken soepeler samen dan die in de Vitara en hadden perfect gepast bij het karakter van de Suzuki.

De enige andere motor-optie die in Nederland beschikbaar is voor de Vitara, is een 1,4-liter viercilinder Boosterjet-motor die het dankzij een turbo tot een maximumvermogen van 129 paardenkrachten (95 kilowatt) weet te schoppen. Deze is sneller dan de Hybrid: die trekt volgens Suzuki in 12,7 tellen op van 0 naar 100 kilometer per uur, terwijl de turbomotor datzelfde kunstje flikt in 9,5 seconden.

Volgens de officiële gegevens verbruikt de Boosterjet - die overigens altijd is voorzien van een prettige handgeschakelde versnellingsbak met zes versnellingen - ractioneel meer brandstof dan de Hybrid. Uit ervaring weten we dat die motor een opzwepender karakter heeft en dat de turbo-versie inderdaad minder efficiënt omspringt met brandstof. Eerdere tests wezen een gemiddeld verbruik van 6,7 liter per 100 kilometer uit.

Beide versies van de Vitara zijn zoals gezegd ook leverbaar met vierwielaandrijving. In dat geval krijgt de auto de toevoeging AllGrip en stijgt de aanschafprijs van de Hybrid en Boosterjet met een slordige 3300 euro. In Nederland kun je overigens prima af met de ‘standaard’ versie met voorwielaandrijving: het AllGrip-systeem is handig op slecht terrein of tijdens de wintersport, maar verder zeul je vooral extra gewicht en onderdelen mee.

Suzuki levert de 4,17 meter lange Vitara naast de nieuwere (en grotere) SX4 S-Cross, die met een ruimer interieur en rondere vormgeving duidelijk andere kopers aanspreekt. De S-Cross is bovendien iets duurder: hij is leverbaar vanaf 29.795 euro, terwijl de voordeligste Vitara voor 27.995 euro in de prijslijsten staat. Dan krijg je overigens de 1.4 Boosterjet ‘Smart Hybrid’ in het Comfort-uitrustingsniveau.

De standaarduitrusting van de Vitara is heel redelijk: ook de goedkoopste versie beschikt al over een automatische klimaatcontrole, een regensensor, volledige led-verlichting voor en achter en een multifunctioneel stuurwiel. Opvallend is dat de achterste passagiers in de Comfort handmatig bediende zijruiten hebben; alleen de voorste gaan elektrisch omhoog en omlaag.

De duurdere Select voegt 17-inch lichtmetalen wielen toe, naast stoelverwarming voorin, een achteruitrijcamera en een aanraakscherm in het dashboard. Ook krijg je dan een systeem waarmee je kunt instappen en starten zonder je sleutel uit je zak te halen. Dat systeem zit ook op de topversie (de Style), die verder ook nog zaken als een navigatiesysteem, parkeersensoren voor en achter en een fraaier aangekleed interieur biedt. Dat laatste moet je overigens met een korreltje zout nemen: de Vitara is eigenlijk altijd een wat saai vormgegeven en sober aangeklede auto vanbinnen.

Het is goed dat het Japanse merk in alle uitvoeringen het Suzuki Safety System standaard levert. Dat is een verzamelnaam voor belangrijke en prettige veiligheidssystemen zoals adaptieve cruisecontrol, een inschakelbare snelheidsbegrenzer, een rijstrookwaarschuwing en -assistent die actief in kan grijpen, verkeersbordherkenning en een systeem dat waarschuwt wanneer de auto slingert. In de duurdere uitvoeringen krijg je de Pro-variant van het systeem, die is uitgebreid met dodehoekdetectie en sensoren die waarschuwen voor kruisend verkeer achter de auto.

