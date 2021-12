Test Tesla Model Y: veel handiger in gebruik dan de Tesla Model 3

AUTOTESTHet is de vraag of de Tesla Model Y net zo populair wordt als de Model 3, die het tot meest verkochte auto van Nederland heeft geschopt. De SUV blinkt in elk geval uit in techniek en ruimte.

Tesla Model Y Long Range (514 pk/378 kW), vanaf €65.010

De Model Y blijkt veel handiger in gebruik dan de Model 3. Zijn bagageruimte is groot en goed toegankelijk. Onder de laadvloer schuilen twee flinke bergvakken en dan is er nog de verrassend ruime frunk, oftewel extra bagageruimte onder de klep die bij brandstofauto’s als ‘motorkap’ door het leven gaat. Minder handig is echter het ontbreken van een hoedenplank of rolhoes in de bagageruimte.

Op de achterbank biedt deze Tesla niet de meeste zitruimte in zijn klasse, maar het is daar veel beter toeven dan in een Model 3. De zitruimte is hier prima, alleen voelt de bank te hard aan.

Een belangrijk nadeel van de nieuwe Tesla is zijn prijs: hij is flink duurder dan vergelijkbare concurrenten. Daar stelt hij echter toptechniek tegenover. Het rijbereik is (dankzij het 75 kWh biedende batterijpakket) 507 kilometer en dat is keurig voor een elektrische auto van deze prijs, alhoewel het in de praktijk ruim 400 kilometer blijkt te zijn. Met zijn oplaadkracht van 250 kW bij de snelste laders overtreft hij zelfs de duurste Mercedes of BMW.

Uiteraard domineert ook in deze Tesla weer het grote beeldscherm, waarmee zo’n beetje alles op en aan de auto bediend wordt. Een head-up display of ‘ouderwets’ instrumentarium had de Model Y beslist veiliger gemaakt. Nu moet de bestuurder te vaak zijn ogen van de weg halen, om belangrijke informatie, zoals de rijsnelheid, op het scherm te zien.

De vering is acceptabel, maar voelt minder comfortabel aan dan in de Model 3. Ongetwijfeld is voor meer stevigheid gekozen omdat een SUV hoger is en dus gevoeliger voor overhellen en wiebelen. De Model Y blijkt hoe dan ook koersvast en biedt in combinatie met de scherpe, directe besturing een prima weggedrag.

Plus

+ Veel bagageruimte.

+ Laadt snel op.

+ Mooi, groot centraal beeldscherm.

+ Prima rijbereik.

Min

- Afleiding door beeldscherm.

- Te harde achterbank.

- Geen afdekking bagageruimte.

Eindcijfer

8,2

Conclusie

De Model Y is in veel opzichten een betere gezinsauto dan de Model 3. Deze SUV is ruim, rijdt goed, laadt snel op en heeft een prima rijbereik. Maar hij is duur en sommige eigenwijze oplossingen leiden tot ongemak.

Extra testnotities

Een caravan is misschien wel het laatste dat je met Elon Musk associeert, maar deze Model Y trekt een geremde aanhanger van 1600 kg. Dat is ook in zijn klasse heel goed en veel meer dan de Model 3, die hooguit 750 kg achter de trekhaak kan hebben. Niet dat de Tesla de beste is op dit punt: een vergelijkbare elektrische Volvo XC40 kan 1800 kg hebben.

Autokopend Nederland ‘lijdt’ onder een fiscale klimaatverandering en elektrische auto’s zijn voor de leaserijder niet meer zo voordelig als voorheen. Maar gezien de populariteit van de SUV’s is de Model Y wel degelijk een aanwinst voor Tesla.

Natuurlijk is de Model Y op veel punten geen verrassing. Hij is immers technisch gebaseerd op de Model 3 en deelt driekwart van zijn onderdelen met dat succesnummer.

Doordat de Y maar liefst 18 centimeter hoger is dan de 3, profiteer je overduidelijk van meer hoofdruimte op de achterbank.

De kunst van het weglaten: er blijft vrijwel geen knop meer over in het interieur, hooguit voor de raambediening. Zelfs het verstellen van de uitstroomroosters van het klimaatsysteem, het stuur of de buitenspiegels doe je via het touchscreen.

Snel is de Model Y beslist: met zijn twee elektromotoren sprint hij van 0-100 km/u in 5,0 seconden: daar had je vroeger een sportauto voor nodig. Elektrisch rijden maakt auto’s nu eenmaal aanzienlijk sneller.

In het weggedrag kan de auto het gewicht van het batterijpakket niet helemaal verhullen. Je voelt dan de invloed op het onderstel.

Tesla is zich ervan bewust dat iedereen een smartphone heeft: twee kun je er plaatsen onderin het dashboard en daar worden ze meteen draadloos opgeladen.

Jammer dat de Model Y zijn hoge prijs met de afwerking van het interieur niet helemaal waarmaakt. Zo doet de stoelbekleding goedkoper aan dan bij vergelijkbare concurrenten. De sfeer is sowieso wat kaal, sober, kil en rechttoe rechtaan. Er is weinig gevoel van luxe en comfort, afgezien van het grote beeldscherm.

Geen zichtbare antenne: de Model Y is een auto van deze tijd. Maar dat een ruitenwisser voor de achterruit achterwege is gelaten blijkt een gemis. Er blijven al gauw druppels op de ruit liggen.

Erg handig zijn de grote bergvakken tussen de voorstoelen.

Je kunt de Model Y niet starten of aan- of uitzetten. De app in je smartphone dient als sleutel en zodra je daarmee de auto nadert of verlaat, gaat hij aan of uit en treedt ook de ver- of ontgrendeling in werking.

Getest is de Model Y Long Range die vanaf €65.010 in de prijslijst staat. In dit geval kwamen er nog wat opties bij, zoals Red Multi-Coat lak (€2300), 20-inch lichtmetalen Induction-velgen (€2300) en Full Self-Driving Capability (€7500), waardoor de totaalprijs op ruim €77.000 komt.

