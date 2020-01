Test: vernieuwde Renault Captur is schot in de roos

AUTOTESTDe Renault Captur is 11 centimeter gegroeid en op veel punten verbeterd. Maar is dat voldoende om weerstand te bieden aan de vele concurrenten in deze klasse?

Renault Captur TCe 130 (131 pk/96 kW), vanaf €25.890

De compacte SUV’s zijn immens populair. Terwijl de Opel Mokka en Renault Captur rond 2013 nog pioniers waren, is het aanbod tegenwoordig nauwelijks te overzien. Er was dan ook alle reden voor Renault om de Captur, al jaren een van de meest verkochte auto’s in Nederland, grondig te vernieuwen.

De tweede generatie voelt degelijker aan dan ooit en je ziet en voelt hoe het interieur is opgewaardeerd. Je zit heerlijk in deze auto. Het centrale beeldscherm, in een verticale positie, domineert het dashboard. Jammer dat het infotainment nog niet vlekkeloos werkt. Je kunt soms niet snel genoeg naar een bepaalde functie. Verder blijkt de veiligheidsuitrusting van de nieuwe Captur indrukwekkend. Volledige led-verlichting, automatisch noodremsysteem, actieve rijstrookbewaking, verkeersbordherkenning: het zit er allemaal in.

Dat de Captur 11 centimeter langer is geworden, betaalt zich uit in het interieur. Er is op de achterbank meer beenruimte, alhoewel de hoofdruimte niet overhoudt. Verder is de bagageruimte met 81 liter gegroeid naar 536 liter en daarmee verslaat hij menig concurrent. Er is nog meer gebruiksgemak: de laadvloer is verstelbaar en de achterbank laat zich over 16 centimeter verschuiven. Een ruime dashboardlade vervangt het traditionele dashboardkastje. Er zijn veel bergvakken voor kleine spullen tussen de stoelen én riante portiervakken waar 1,5-literflessen in passen.

De 1,3 liter viercilinder turbo-benzinemotor (testverbruik 1 op 13,7) is bij de testauto gekoppeld aan een fijn werkende EDC-automaat. De motor reageert gretig op het gaspedaal en bezorgt de Captur vlotte prestaties. Het onderstel combineert comfortabele vering met een stevige wegligging. De besturing is licht en biedt voldoende precisie. Maar helaas blijkt de nieuwe Captur rumoeriger dan je zou verwachten: vooral de rijwind laat zich gelden.

Plus

+ Heerlijk zitcomfort.

+ Grote bagageruimte.

+ Gebruiksvriendelijke oplossingen.

+ Veel veiligheid.

Min

- Te veel rijwindgeluid.

- Beperkte hoofdruimte achterin.

- Bediening infotainment kan beter.

Eindcijfer

8,7

Conclusie

Veel comfort en gebruiksgemak, prima rijeigenschappen en een voorbeeldige veiligheidsuitrusting: de Renault Captur blijkt wederom een winnaar. Hij zou alleen wat stiller moeten zijn en meer hoofdruimte achterin moeten bieden.

Extra testnotities

Een tegenvaller is de bedieningseenheid van de audio bij het stuur, vrijwel uit het zicht en ouderwets vormgegeven: een rechthoek van hard plastic. Weliswaar kun je het audiovolume ook op het touchscreen regelen, maar dat gaat daar met knopjes trager dan met een draaiknop.

Prettig: vrijwel geen tunnel in de vloer. Dat leidt tot genoeg ruimte voor de voeten bij de achterbank.

Wel een beetje flauw dat in de goedkoopste versies op een haaienvin-antenne wordt bezuinigd. Gevolg: je moet de antenne dan eraf schroeven bij de wasstraat.

Handig: aparte klimaatregeling, buiten het touchscreen om. Dat werkt sneller en is overzichtelijker.

Uitgezonderd de lichtste benzinemotor (TCe 100) hebben alle benzinemotoren een Gasoline Particle Filter (GPF). Dat is een nieuw type filter in het uitlaatsysteem dat roetdeeltjes uit de uitlaatgassen haalt. Dankzij dit filter wordt de uitstoot van fijnstof van direct ingespoten benzinemotoren beperkt.

De Captur is te koop vanaf € 22.090. Dan krijg je de TCe 100 (101 pk/74 kW) met Life-uitrustingsniveau.

Getest is de TCe 130 EDC GPF met de 1,3 liter viercilinder turbo-benzinemotor (131 pk/96 kW). Die is met handgeschakelde versnellingsbak te koop vanaf €25.890. De testauto heeft het hogere uitrustingsniveau Edition One. Deze versie kost €32.090 en heeft standaard onder meer een automaat (vandaar de toevoeging EDC), achteruitrijcamera, automatisch dimmende binnenspiegel, draadloze oplader voor smartphones, 18 inch lichtmetalen wielen, parkeersensoren voor en achter, Bose-audio met negen luidsprekers en digitale radio, navigatie met TomTom-verkeersinformatie en twee kleuren lak.

