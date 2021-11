Test Volkswagen Arteon Shooting Brake: een VW met flair en flexibiliteit (én de verkeerde motor)

Volkswagen Arteon Shooting Brake 2.0 TSI (190 pk/140 kW), vanaf € 51.790

‘Waarom zien Volkswagens er niet vaker zo goed uit?’ Het is een even subjectieve als vaak gehoorde opmerking wanneer je met de nieuwe Arteon Shooting Brake op pad bent. De bevallige lijnen van VW’s nieuwe stationcar vallen bij opmerkelijk veel mensen in de smaak. En het mag gezegd: in vergelijking met de o zo serieuze Passat Variant waar hij zijn genen mee deelt, staat deze Shooting Brake een stuk uitdagender op zijn wielen. Zeker voor VW-begrippen is dit een regelrechte koppendraaier.

Vooruit: dankzij de sportiever aflopende daklijn en de voller aangezette ‘heupen’ boven de achterwielen is hij minder ruim dan een Passat (die 650 liter slikt), maar nog altijd heb je met 565 liter bagageruimte meer dan voldoende ruimte voor je spullen. De tildrempel is wat hoog, maar de bak is indrukwekkend diep en lang – wie de rechter voorstoel omklapt kan zelfs stukken van 2.10 meter vervoeren.

De achterpassagiers beschikken over 5 centimeter meer hoofdruimte dan in de ‘gewone’ Arteon, terwijl ook de beenruimte ruim voldoende is. Dit is gewoon een heel goede gezinsauto, maar dan in een veel verleidelijkere verpakking.

De testauto is voorzien van elektronisch instelbare dempers (DCC): vink het aan, want het maakt het karakter van de Arteon veelzijdiger. Van redelijk soepel tot scherper dan verwacht, waarbij de besturing alerter voelt dan in een Passat en dat geeft de Arteon ook qua rijden een meerwaarde.

De tweeliter turbomotor voldoet helaas niet aan de verwachtingen: met name bij wegrijden en tussensprints doet de viercilinder TSI-motor lui en nukkig aan, terwijl zijn prestaties hooguit ‘redelijk’ zijn. De 1.4 eHybrid (met stekker) is een betere keuze: die plug-inhybride versie is sneller, zuiniger én ook nog eens voordeliger in aanschaf.

Plus

+ Oogstrelend design.

+ Riante bagageruimte.

+ Strak maar comfortabel weggedrag.

+ Ruim interieur.

Min

- Lui karakter 2.0 TSI-motor.

- Krapper dan de Passat.

- Saaie vormgeving interieur.

- Duurder dan de eHybrid.

Eindcijfer

8,5

Conclusie

Het is jammer dat de 2.0 TSI-motor niet lekker uit de verf komt in de testauto, want verder biedt de Arteon Shooting Brake een uitstekend pakket. De bekende pluspunten van een Volkswagen in een extra fraaie (en ja, prijzige) verpakking.

Extra testnotities

Volkswagen positioneert de Arteon net iets boven de Passat. Dat zie je onder meer aan de motorversies die leverbaar zijn voor de Nederlandse markt. Zo is de Passat (als vierdeurs sedan en als stationcar, ofwel Variant) verkrijgbaar met een 1.5 TSI viercilindermotor, goed voor een vermogen van 150 pk (110 kW). Met prijzen vanaf 39.990 euro voor de sedan en 42.790 voor de Variant is dit meteen de voordeligste keuze.

Er bestaat in de Passat ook een 2.0 TDI diesel met dezelfde hoeveelheid kracht als de 1.5 TSI. Beide motorversies worden overigens standaard voorzien van een zeventraps DSG-automaat.

In de Arteon is de 1.5 niet verkrijgbaar, maar heb je dus meteen de grotere tweeliter benzinemotor met 190 pk ofwel 140 kilowatt. Deze is met minimaal 51.790 euro (of 52.490 voor de Shooting Brake) een flinke klap duurder dan de Passat. Ook de diesel is sterker in het luxere VW-broertje, met een vermogen van 200 paardenkrachten (147 kW).

De enige aandrijflijn die beide Volkswagens gemeen hebben, is de 1.4 eHybrid. In deze versie werken een viercilinder benzinekrachtbron en een elektromotor samen, resulterend in een vermogen van 218 pk (160 kilowatt). Dit is dus meteen de meest krachtige optie. Omdat je het accupakket kunt opladen met een stekker, kun je per laadbeurt bovendien zo’n 45 kilometer elektrisch rijden. De Passat eHybrid kost als GTE Business minimaal 48.890 euro, terwijl de Arteon met deze motor vanaf 49.890 euro in de prijslijsten staat.

De eHybrid-aandrijving heeft zich in eerdere testen bewezen met een prettig karakter, veel souplesse en een (potentieel) extreem laag verbruik. Dit laatste is uiteraard afhankelijk van de beschikbaarheid van laadpunten en hoe vaak je oplaadt. Maar ook wanneer je vooral op de benzinemotor rijdt, is de 1.4 eHybrid over het algemeen de prettigste keuze. Dit geldt voor zowel de Arteon als de Passat.

De standaarduitrusting van de Arteon is iets rijker dan die van een Passat, al zitten de verschillen hem vooral in uiterlijke zaken. Zo heb je altijd het Business+ niveau te pakken, dat onder meer 18-inch lichtmetalen wielen bevat, naast zwarte hemelbekleding, sleutelloos openen en starten en een elektrisch bediende achterklep. Bij de Shooting Brake kun je bovendien kiezen uit twee soorten uiterlijk: de R-Line heeft iets sportievere elementen in onder meer de bumpers, terwijl de Elegance de sjiekere route kiest met meer chroom en een nog rijkere uitrusting. Zo is het bejubelde instelbare onderstel (Dynamic Chassis Control, DCC) standaard op de Elegance, terwijl je er op de R-Line 1190 euro extra voor betaalt.

Bovenop de standaarduitrusting beschikt de testauto ook nog over het betere audiosysteem van Harman Kardon ter waarde van 1310 euro. Daarnaast drijven de prima verstelbare en met nappaleer beklede ‘R-Line top-sportstoelen’ de prijs op met 2860 euro, kosten de grotere 20-inch wielen 2210 euro extra en wil VW 1170 euro extra hebben voor het glazen schuif/kanteldak. Dat dak is overigens aan de kleine kant voor moderne maatstaven. De extra accessoires brengen de prijs van de testauto uiteindelijk op 64.530 euro.

De toegenomen beenruimte achterin de Arteon is een groot pluspunt ten opzichte van de Passat. Hoewel dat al geen krappe auto is, is de wielbasis van de Arteon Shooting Brake nog eens 5 centimeter langer. Van die ruimte profiteren (de knieën van) de achterste inzittenden merkbaar. Door de lagere daklijn is de instap iets minder gemakkelijk, maar ondanks zijn strakke looks zal je niet snel klachten krijgen vanaf de achterbank.

De Arteon moet – meer dan de Passat in ieder geval – autokopers aanspreken die normaal gesproken luxemodellen zoals de BMW 3-Serie en Audi A5 op hun lijstje hebben staan. Die hechten doorgaans meer waarde aan design, afwerking en technologie. Op die eerste twee punten stelt de VW niet teleur, maar op technologisch vlak kan de Arteon de strijd niet op alle punten aan.

Een goed voorbeeld daarvan is het head-up display (of HUD), dat belangrijke reisinformatie in het blikveld van de bestuurder toont. Bij duurdere modellen zoals een 3-Serie of A5 zit de projector van dat systeem fraai weggewerkt in het dashboard, maar bij de Arteon komt na het starten een klein plexiglas plaatje tevoorschijn waarop je zaken zoals je snelheid kunt aflezen. Dat werkt minder fijn dan de ‘echte’ HUD’s en oogt veel minder fraai: het is dan ook een veel goedkoper systeem, dat we niet voor niets in veel goedkopere auto’s tegenkomen.

