Test Volkswagen Golf GTI: allemansvriend met extra pit

VW Golf GTI 2.0 TSI (180 pk/245 kW), vanaf €51.690

De nieuwe Golf GTI is een relatief onopvallende verschijning wanneer je hem bijvoorbeeld in de kleur zwart bestelt. Dan vallen eigenlijk alleen de sportieve uitlaten op. Maar in felrood trekt het model toch aardig de aandacht. Dan zie je plotseling de GTI-logo’s aan de voorzijde en op de flanken, alsmede de enorme honingraat-grille aan de voorzijde en de vijf mistlampen in de voorbumper. Ook het interieur is smaakvoller met zijn grote sportstoelen met ‘retro’ ruitpatroon en dashboard met honingraat-elementen.

Het blijft verbazingwekkend hoe goed Volkswagen in staat is om een auto te maken waarin iedereen zo in stapt en wegrijdt. Achter het stuur zit je bijna meteen goed. Alleen het nieuwe multimedia-center functioneert net iets minder intuïtief dan gehoopt. Je moet echt even een tijdje alles uitproberen voor je het onder de knie hebt en de haptische beleving van de drukknoppen laat te wensen over.

De wegligging van de jongste GTI is fantastisch. Zijn wielophanging werd aangepast, waardoor de voorwielen nu nog meer grip hebben in de bochten. Waar voorgaande generaties bij het intrappen van het gaspedaal soms last hadden van wild doorslaande voorwielen en het gevoel dat het stuurwiel uit je handen werd getrokken, blijft de besturing nu compleet stabiel. Door het goede onderstel is elke bocht en rotonde een feestje. Bovendien reageert de DSG-automaat alert en schakelt hij razendsnel op en terug.

Het enige wat de GTI wellicht minder sportief maakt, is zijn vriendelijke en weinig scherpe motorkarakter. Soms wil je snel versnellen, maar dan moet de turbo gevoelsmatig even op stoom komen voordat de auto er vandoor schiet. Het maakt de auto echter ook wat minder hijgerig en dat komt de dagelijkse bruikbaarheid weer ten goede.

Plus

+ Zeer geschikt voor dagelijks gebruik.

+ Meer grip in bochten dan ooit.

+ Prima zit achter het stuur.

Min

- Motor mist scherp karakter.

- Goedkoop is anders.

- Bediening digitaal dashboard niet optimaal.

Eindcijfer

7,7

Conclusie

De GTI blinkt eigenlijk nergens echt in uit. Andere snelle middenklassers zijn spannender in de bochten of hebben een fellere motor. Maar als dagelijks te rijden allrounder biedt deze allemansvriend tóch het beste totaalpakket.

Extra testnotities

De grootste concurrenten van de Golf GTI zijn de 280 pk sterke Ford Focus ST en de net zo sterke Hyundai i30 N.

Voor de sportieve beleving hadden we graag af en toe iets meer plofjes uit de uitlaat gehoord bij het loslaten van het gaspedaal. Het motorgeluid wordt versterkt via speakers in het interieur. Dat is bij meer sportieve auto’s het geval, maar bij de GTI hadden we graag nog iets meer willen horen wanneer er sportief wordt gereden.

Wil je het nog sportiever dan de geteste Golf GTI, dan kun je bij VW kiezen voor de 300 pk sterke Clubsport-variant en er bestaat ook een Clubsport 45-uitvoering. De meest extreme Golf is vooralsnog de 320 pk sterke Golf R.

De viercilinder TSI-motor werd voorzien van een nieuwe turbo, hogere brandstofdruk en een nieuw uitlaatfilter voor gunstiger uitstoot en lager verbruik. Hierdoor biedt de GTI nu een forse trekkracht van 370 Newtonmeter. De auto sprint van 0-100 km/u in 6,2 seconden en heeft een topsnelheid van 250 km/u.

Het gemiddelde verbruik is officieel 7,4 l/100 kilometer en de CO2-uitstoot bedraagt 166 gram per kilometer. In de praktijk kwamen wij uit op 9,2 liter per 100 kilometer, oftewel 1 op 10,9.

De sportieve wielen staan ‘m goed, maar Volkswagen heeft er niet voor gekozen om twee verschillende varianten te maken, waardoor de spaken aan de ene kant naar voren wijzen en aan de andere kant naar achteren.

Er komt geen driedeurs versie van de GTI en in Nederland is de auto niet leverbaar met handbak.

Door de adaptieve dempers rijdt de GTI in Comfort-stand bijna als elke andere Golf. Maar wanneer de dempers in de hardste stand worden gezet, voelt het onderstel zo hard als dat van een kart.

De schakelpeddels achter het stuur zijn aan de kleine kant en lijken soms zelf te beslissen of ze reageren op commando’s.

De sportstoelen zitten perfect en bieden enorm veel zijdelingse steun. Hooguit hadden ze nog iets lager in de auto geplaatst mogen zijn voor nog sportievere sensaties.

Handig is het klepje in het vakje onder de navigatie. Daar kun je een telefoon draadloos opladen zonder dat deze door de cabine vliegt wanneer je hard door de bocht gaat.

De knoppen van het geluidsvolume hebben geen haptische feedback. Je voelt geen bevestiging dat je de knop hebt ingedrukt door middel van een klikje en dat voelt vreemd en onhandig. Bovendien kun je de radio per ongeluk harder zetten wanneer je er per ongeluk overheen wrijft.

Als een van de weinige auto’s in zijn klasse heeft de Golf het Car2X-systeem. Dit communiceert met de auto’s en wereld om je heen en waarschuwt je voor obstakels onderweg. Een gevaarlijk kruispunt, rood stoplicht of wegwerkzaamheden: de auto laat weten wat je kunt verwachten. Ook hulpdiensten signaleert het systeem, vaak nog voordat je de sirenes kunt horen. Alleen werkt de rijhulp op dit moment nog niet optimaal, omdat hij voor de input van data erg afhankelijk is van andere auto’s en diensten.

