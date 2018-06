Test Volkswagen Polo: weinig verrassingen, gewoon goed

AutotestDe Volkswagen Polo is al jaren een winnaar, maar bleef al die tijd zo heerlijk gewoon. De nieuwe generatie brengt daar weinig verandering in.

Volkswagen Polo 1.0 TSI (95 pk) vanaf € 19.650

Regelmatig staat de Polo hoog in de lijst van best verkochte auto’s in Nederland. Op een of andere manier weet Volkswagen feilloos het grote publiek te bespelen. Ook de nieuwe generatie is weer een auto die in weinig opzichten beter is dan andere auto’s, maar ook niet slechter. En blijkbaar zit de massa niet te wachten op opvallend design.

Want zodra je de jongste generatie Polo ziet, weet je meteen: het is een Volkswagen. Ook binnenin wachten weinig verrassingen. En toch heeft VW deze keer geprobeerd er wat extra sjeu aan te geven. Zo is er een hippe Beats-uitvoering met zowaar een kleurtje in het dashboard en sportieve striping en stoelbekleding. Helemaal van deze tijd is het snel en duidelijk werkende infotainment, inclusief een handige knop in het hoofdmenu waarmee je in een keer de verkeersinformatie oproept.

Stevig

De stoelen in deze VW voelen stevig aan: bij andere merken gaat het er comfortabeler aan toe. Belangrijker is dat de nieuwe Polo op de achterbank nu aanzienlijk meer zitruimte biedt dan voorheen en in dat opzicht vrijwel alle concurrenten overtreft. Enig minpunt: de tunnel in de vloer beperkt de voetenruimte. De kofferbak is met 351 de grootste in deze klasse. Verder onderscheidt de VW zich met een standaard noodremsysteem. Voor dit onderscheidend vermogen wordt wel een hoge prijs gevraagd: de Polo is nog altijd duurder in aanschaf dan menig concurrent. Maar daar staat dan weer een goede restwaarde tegenover.

De driecilinder motor (in dit geval met 95 pk vermogen, testverbruik 1 op 16,4) doet zijn werk zoals het hoort, maar ook niet meer dan dat. En ook tijdens het rijden blinkt de Polo nergens in uit. Hij is niet de comfortabelste, niet de stilste en niet de scherpst sturende in zijn klasse. Hij is gewoon goed. Typisch Volkswagen.

PLUS

Heerlijk ruim. Noodremsysteem standaard. Prima infotainment.

MIN

Hoge aanschafprijs. Beperkte voetenruimte achterin.

EINDCIJFER

8,8

CONCLUSIE

De Polo overtreft de concurrentie met zijn zit- en bagageruimte. Ook met zijn veiligheidsuitrusting en infotainment blijkt hij een trendsetter. Maar verder blijven verrassingen uit.

EXTRA TESTNOTITIES

Uniek in deze klasse is het Active Info Display: een digitaal instrumentarium dat je naar eigen smaak kunt inrichten. Je kunt er desnoods de navigatiekaart pal voor je neus mee tevoorschijn toveren en het heeft een meerprijs van € 361. De geteste auto had deze optie overigens niet aan boord.

Handig: de gevarendriehoek is in de achterklep aangebracht, dus altijd binnen handbereik. Al wordt zo’n ding in Nederland nauwelijks nog gebruikt: bij pech kan je maar beter zo snel mogelijk een veilig heenkomen zoeken achter de vangrail.

Typisch VW: de achterklep ontgrendel je door aan het VW-logo te trekken.

De geteste versie is de Polo met de 95 pk sterke 1.0 TSI-motor, die vanaf €19.650 in de prijslijst staat. In dit geval ging het om de Beats-uitvoering, die vanaf € 21.130 kost. Deze Beats ontleent zijn naam de beroemde Beats-audiosystemen van Dr. Dre. In de auto schuilt dan ook een 300 Watt audiosysteem met digitale soundprocessor, zes luidsprekers en een subwoofer. Verder onderscheidt de Beats-versie zich met 16 inch lichtmetalen wielen, speciale striping, instaplijsten en vloermatten, USB-aansluitingen en Bluetooth-telefoonvoorbereiding, speciale bekleding, adaptieve cruisecontrol, sportstoelen met lendensteun en mistlampen die tevens dienst doen als bochtverlichting.

De geteste auto is verder verrijkt met het Executive pakket (€1.218) dat bestaat uit digitale radio, navigatiekaarten voor Europa, het grote 8 inch beeldscherm, smartphone-koppelingsmogelijkheid en mobiele online diensten gedurende drie jaar. Verder is hij voorzien van automatische airco (€371), licht- en zichtpakket (€203 bestaande uit o.a. lichtsensor, automatisch dimmende binnenspiegel en regensensor), een elektronisch sperdifferentieel (€159) voor een dynamischer weggedrag én vermoeidheidsherkenning (€23). Alles bij elkaar brengt dit de totaalprijs van de geteste uitvoering op €23.104.

De Beats-uitvoering heeft niet alleen sportieve striping en stoelbekleding, maar ook een sportief spaakstuur. Het bij deze uitvoering behorende Beats-audiosysteem overstijgt de concurrentie niet. Met zijn 300 Watt verbleekt deze Polo bij het 675 Watt sterke Bang & Olufsen systeem in de Ford Fiesta, dat bovendien een betere geluidskwaliteit levert.

Wel gecharmeerd van de Polo, maar niet van zijn prijs? Kijk dan eens naar de technisch identieke Seat Ibiza uit de Volkswagen-familie. Net zo ruim, maar goedkoper in aanschaf.

