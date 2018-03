Test Volvo XC40: De gezinsauto opnieuw uitgevonden

AutotestVolvo heeft geprobeerd de auto opnieuw uit te vinden, door 120 gezinnen te vragen hoe je een auto handiger maakt in het dagelijks gebruik. Het resultaat is de nieuwe XC40.

Volvo XC40 T5 (247 pk) AWD Geartronic, vanaf €58.475

Zodra je instapt, zie je in deze Volvo de aandacht voor het gebruiksgemak. Zo schuilt er tussen de voorstoelen een uitneembaar prullenbakje en een vak om een doos tissues in op te bergen. En aan de klep van het dashboardkastje prijkt een haak om het tasje van de afhaalchinees of snackbar op te hangen.

Vóór de hendel van de automaat zijn er vakjes (één met inductie voor draadloos opladen) waar twee smartphones schuin in kunnen staan, zodat je ze kan blijven aflezen. En Volvo heeft de luidsprekers uit de portieren verplaatst naar het dashboard, om over de volledige lengte van het portier een bergvak te creëren. Onder de stoelen zijn bergvakken en ook in de kofferbak is de innovatie zichtbaar. Daar kan je de vloer dubbel vouwen, waarna hij rechtop blijft staan om te voorkomen dat bagage gaat schuiven. Haal je de hoedenplank los, dan past die keurig onder de laadvloer.

Dit mag dan Volvo’s kleinste SUV zijn, hij heeft een flinke bagageruimte en ook met zijn zitruimte op de achterbank komt hij heel volwassen over. Jammer alleen dat een grote tunnel in de vloer daar de voetenruimte beperkt.

Het interieur is voorbeeldig afgewerkt met mooie materialen en gevoel voor design. Het grote touchscreen werkt fijn, maar het blijft wat omslachtig dat het klimaatsysteem zich alleen daarmee of met spraakbediening laat regelen en niet met fysieke knoppen. De veiligheidsuitrusting is omvangrijk en bevat enkele systemen die alleen Volvo biedt.

De 2,0 liter viercilinder turbomotor (testverbruik rond 1 op 9,5) kan de auto makkelijk aan. Maar het is onhandig dat de achttraps automaat pas na twee keer duwen van de hendel in een andere positie belandt. De XC40 deelt zijn compleet nieuwe, technische basis met de toekomstige opvolger van de V40. Tijdens het rijden valt vooral de heerlijk zachte vering op. Tegelijkertijd blijkt deze Volvo – ook in bochten - behoorlijk koersvast.

PLUS

Comfortabele vering. Ruim interieur. Opberggemak. Goede veiligheidsuitrusting.

MIN

Bediening automaat. Voetenruimte achterin. Klimaatregeling zonder fysieke knoppen.

EINDCIJFER

9,0

CONCLUSIE

De XC40 verlegt de grenzen van de gebruiksvriendelijkheid. Hij is bovendien op en top veilig, ruim en hij rijdt verrassend comfortabel. Dit alles maakt hem tot een voorbeeldige gezinsauto.

EXTRA TESTNOTITIES

- De prijslijst van de XC40 begint bij €39.975. De geteste versie is de XC40 T5 AWD Geartronic Intro Edition. Die kost €58.475. In dit geval was hij tevens voorzien van de Luxury Line (€2.500) die bestaat uit o.a. 20 inch wielen, elektrische stoelverstelling, stoelverwarming, led-mistlapmen, elektrisch kinderslot en adaptive cruise-control. Ook de Scandinavian Line (€995) zit op deze auto: verwarming met timer, verwarmbaar stuur en verwarmbare zittingen achterin. Voor het witte dak moet €550 worden betaald.

- Met de veiligheidsuitrusting zit het wel goed in deze Volvo. Hij remt automatisch voor voetgangers fietsers en overstekend (groot) wild. Oncoming Lane Mitigation stuurt de auto terug naar zijn oorspronkelijke rijstrook, als een botsing met een tegenligger op de andere rijstrook dreigt. Bovendien heeft elke XC40 standaard led-koplampen en dat is in deze klasse beslist niet gebruikelijk.

- Wel een slechte zaak dat Volvo 295 euro extra vraagt voor digitale (DAB+) radio.

- Een tildrempel kent de XC40 niet: bagage schuif je zo de laadvloer op.

- Ook heel handig: de bankleuning klapt om door in de zijwanden van de bagageruimte op een knop te drukken.

- De achterbank zou wat makkelijker bereikbaar moeten zijn: de passagier zit met zijn rug in een soort kuip waardoor het vooral op krappe parkeerplaatsen lastig uitstappen is door de versmalde deuropening.

- De automaat is niet de beste in deze klasse. Hij wacht soms net iets te lang voordat hij in actie komt en je voelt de schakelmomenten duidelijk.

- De XC40 wordt gebouwd in het Belgische Gent en is onlangs gekozen tot Auto van het Jaar 2018.

Volledig scherm De laadvloer kan je opvouwen, zodat hij - eenmaal rechtop staand - voorkomt dat spullen gaan schuiven © Bart Hoogveld

Volledig scherm Geen liggend beeldscherm in deze Volvo. © Bart Hoogveld

Volledig scherm Handig: een uitneembaar prullenbakje tussen de voorstoelen © Bart Hoogveld

