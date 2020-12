Test VW Passat GTE: ruime plug-inhybride is koning van de souplesse

VW Passat Variant 1.4 TSI GTE (218 pk/160 kW), vanaf €48.960

Alleen al de grote actieradius is een groot pluspunt van hybrides. Aan de reikwijdte vanuit de grote benzinetank wordt steeds meer reikwijdte op stroom toegevoegd. De VW Passat GTE haalt onder optimale omstandigheden al 55 kilometer op stroom. Dat is aanzienlijk verder dan de plug-inhybrides van enkele jaren geleden. De VW heeft nu ook een groter batterijenpakket dan voorheen (13,3 kWh in plaats van 9,9 kWh) en wegrijden doet hij altijd elektrisch.

De praktische eigenschappen van de Passat zijn niet of nauwelijks veranderd door de komst van de elektromotor met bijbehorend accupakket. Eigenlijk is alleen de elektrische voorruitverwarming hiervoor opgeofferd. Andere, vergelijkbare versies van de Passat hebben die wél. Het valt extra op omdat de Passat GTE verder een verrassend royale standaarduitrusting heeft.

De zitruimte op de achterbank in deze VW is riant en de bagageruimte mag met zijn 650 liter inhoud eveneens royaal worden genoemd. Handig is daar ook het afdekscherm dat automatisch oprolt bij het openen van de achterklep.

De elektro- en benzinemotor werken goed samen en ze kunnen ook goed overweg met de zestraps DSG-automaat. Het verbruik schommelde tijdens deze test rond de 1 op 15. Ligt er natuurlijk maar net aan hoe vaak je stroom tankt, naast benzine.

Deze hybride is met 1759 kg bepaald geen lichtgewicht, maar het rijcomfort is in goede balans met de wegligging. Hij is de koning van de souplesse met zijn lichte, directe besturing en soepele aandrijflijn. Deze VW rijdt lekker vlot, maar de hybride-techniek brengt wel een iets lager maximaal aanhangergewicht met zich mee. De Passat GTE kan maximaal 1600 kg trekken, bij een benzine- of dieselversie is dat al gauw een paar honderd kilo meer.

Plus

+ Veel zit- en bagageruimte.

+ Prima weggedrag.

+ Royale uitrusting.

Min

- Verminderd trekvermogen.

- Bezuinigd op de elektrische voorruitverwarming.

Eindcijfer

8,3

Conclusie

De Passat GTE combineert als plug-inhybride heel veel ruimte met zuinige motortechniek. Maar het is hierdoor wel een tamelijk zware auto geworden die ook trekvermogen inlevert. Comfort en bedieningsgemak zijn dik in orde.

Extra testnotities

De Passat is heel ruim, maar is hij ook de ruimste in zijn klasse? Nee, maar de winnaar is wel in de VW-familie te vinden: het is de Skoda Superb.

Bij een VW Passat krijg je tegenwoordig vier jaar garantie.

Oké, het kan ook met de knopjes op het stuur en ook op het scherm, maar toch missen we zo’n handige draaiknop om even snel en gemakkelijk (lees: blindelings) het audiovolume te wijzigen.

De Passat GTE mag dan met 1759 kg bepaald geen lichtgewicht zijn, als hybride profiteert hij van de helft korting op de wegenbelasting. Da’s mooi meegenomen.

De capaciteit van de batterijen is weliswaar toegenomen van 9,9 kWh naar 13,3 kWh, maar het pakket is er in omvang niet veel groter op geworden. Het is onder de achterbank ingebouwd en weegt 135 kg. Juist hierdoor is de GTE wel flink zwaarder dan een vergelijkbare Passat met alleen een benzine- of dieselmotor.

Bij de doorsnee laadpaal onderweg ben je al gauw een uur of vier kwijt om de batterijen weer op te laden.

Da’s niet zo handig: de tankklep moet je van binnenuit ontgrendelen, met een trekknop. Handiger zou het zijn als dit in de centrale vergrendeling was geïntegreerd.

De stekker om op te laden gaat bij deze hybride in de neus.

Volkswagen schaamt zich blijkbaar niet voor de naam Passat. Die is met grote letters zelfs op het dashboard geschreven.

Als je de hendel van de automaat in B zet, dan zal hij zoveel mogelijk op de motor afremmen. En daarmee win je rem-energie terug, die weer wat meer elektrische kilometers oplevert.

Achter het VW-logo op de achterklep schuilt de camera en door aan dit merkembleem te trekken, open je ook handmatig de achterklep.

De VW Passat Variant 1.4 TSI GTE is te koop vanaf €48.960. De testauto heeft het enige op dit moment leverbare uitrustingsniveau: Business. Die uitvoering is al redelijk compleet met onder meer parkeersensoren rondom, adaptieve cruise-control met afstandscontrole, achteruitrijcamera, rijstrookbewaking, elektrisch bedienbare achterklep, een jaarabonnement voor online diensten, led-matrix koplampen, 17 inch lichtmetalen wielen, Discover Pro-infotainment met onder meer verkeersbordherkenning en privacy-glas achter. Alleen de elektrische voorruitverwarming, die overige Business-versies van de Passat wél hebben, ontbreekt in de GTE.

Verder zaten er nog enkele accessoires op deze auto: 18 inch lichtmetalen wielen (€837), sfeerverlichting Plus (€524), adaptief onderstel (Dynamic Chassis Control, €1146), radiografische sleutel (€698), Trailer Assist-trekhaak met manoeuvreerhulp voor aanhangers (€1626), zonwering achterste zijramen (€128), Travel Assist Plus (semi-autonoom rijden, €898), Ergo Comfort-bestuurdersstoel (14-voudig instelbaar) met massage (€1231), Winterpakket (€332) en een head-up display (€576). Inclusief deze accessoires komt de prijs van de geteste auto op €56.956.

