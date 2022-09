Test: waarom de Citroën C5 X de comfortabelste auto is

Citroën C5 X Plug-in Hybrid (225 pk/165 kW), vanaf €48.990

Het interieur van de C5 X is sfeervol aangekleed en met veel gevoel voor stijl vormgegeven. Citroën heeft extra veel werk gemaakt van het zitcomfort, onder meer door extra schuim in de kussens te gebruiken, en daardoor zitten de stoelen heerlijk. De royale beenruimte op de achterbank doet denken aan de onvolprezen Skoda Superb en de bijna vlakke vloer leidt tot ongekende voetenruimte. De kofferbak is bij de benzineversie 545 liter groot, maar moet het in de plug-inhybride met 485 liter doen.

De plug-inhybride combineert een 1,6 liter turbo-benzinemotor met een elektromotor en heeft - zoals zo’n beetje alle geëlektrificeerde auto’s - standaard een automaat. Daar valt nog wel wat aan te verbeteren, want de schakelmomenten zijn soms te goed merkbaar en niet altijd wordt de ideale trap gekozen.

Het 12,4 kWh grote batterijpakket bezorgt deze Citroën volgens de brochure een elektrische actieradius van 50 kilometer. Tijdens deze test was het niet meer dan zo’n 35 kilometer. De aandrijflijn blijkt krachtig en soepel genoeg om de auto vlot vooruit te helpen.

Niet dat dit een uitgesproken sportieve auto is. Integendeel. Dit is een auto die niet zo heel veel vertrouwen wekt in snel gereden bochten; als je de grenzen verkent, voel je dat de voorwielen al gauw geneigd zijn hun tractie te verliezen.

Is dat zorgwekkend? Valt mee. Dit is namelijk een auto waarmee je helemaal niet wilt presteren. Comfort is alles waar het hier om draait. De schokdempers hebben hydraulische kussentjes om hem extra zacht door het leven te laten gaan. Ook zijn ze elektronisch geregeld om hun karakter aan te passen voor comfortabel rijgedrag. Het prettige gevolg is dat deze Citroën van alle auto’s in deze klasse het comfortabelst veert.

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Plus

+ Subliem veercomfort.

+ Heerlijk zitcomfort.

+ Lekker ruim op de achterbank.

+ Originele vormgeving en aankleding.

Min

- Automaat mist verfijning.

- Beperkte elektrische reikwijdte.

- Wegligging kan beter.

- Kleinere bagageruimte in hybride.

Eindcijfer

7,8

Conclusie

De origineel vormgegeven Citroën CX 5 is in zijn klasse de comfortabelste auto van dit moment. Maar er zijn concurrenten die steviger op de weg liggen en ook aan de automaat en het elektrische rijbereik valt nog wel wat te verbeteren.

Extra testnotities

Erg onhandig: mensen van gemiddelde lengte kunnen hun hoofd al stoten als de achterklep open staat. Die opent niet hoog genoeg.

Hoewel de C5 X zich qua model niet in een hokje laat plaatsen, is zijn technische basis minder uniek: die kennen we van de DS 9.

De nieuwste infotainment-generatie van Citroën werkt al veel beter dan de vorige, maar het zou allemaal nog wel wat sneller en logischer mogen. Gelukkig is de klimaatregeling een eigen bedieningspaneel gegund.

Zelfs de stoelbekleding in deze Citroën getuigt van goede smaak en is net even anders dan bij de concurrentie.

In feite kan de C5 X als opvolger van de C5 worden gezien. Die is enkele jaren geleden van de markt gehaald. De C5 X is overigens langer en lager dan de C5 Aircross, een actuele SUV van dit merk.

Standaard heeft de C5 X geen elektrisch bedienbare achterklep. Die verwacht je eigenlijk wel in zo’n luxueuze auto van deze prijs.

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Het is iets wat je momenteel wel vaker ziet: de ruitenwisser achterop ontbreekt. In plaats daarvan is een achterspoiler toegepast, maar die kan onmogelijk het gemak van een ruitenwisser vervangen.

Citroën heeft de elektronica nog steeds niet helemaal onder controle. Zo meldde de testauto soms ‘Antenne niet beschikbaar’ als we digitale radio wilden luisteren.

Fijn: de C5 X heeft nog gewoon een draaiknop voor het volume van de audio. Die knop is aan de kant van de bijrijder geplaatst en dus voor de bestuurder niet zo heel goed bereikbaar. Maar de bestuurder heeft knoppen op het stuur om het audiovolume te bedienen.

Een geremde aanhanger tot 1350 kilogram is welkom achter deze Citroën.

De Citroën C5 X is te koop vanaf €45.940. Dan krijg je de PureTech 130 (130 pk/96 kW) 1,2 liter benzinemotor met 8-traps automaat. Getest is de Plug-in Hybrid 225 (gecombineerd vermogen 225 pk/165 kW) die vanaf €48.990 in de prijslijst staat.

In ons uitgebreide dossier Autotest vind je alle eerder verschenen tests.

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.