Teun vindt alles mooi aan zijn 300 SL met vleugeldeuren: ‘Ik begin niet aan elektrisch’

VRAAG & ANTWOORD ‘Is het slecht om een dieselmo­tor vaak te starten?’

9:00 ‘Vaak zie ik auto’s langs de kant van de weg stilstaan met draaiende motor. Denk aan pakketbezorgers of taxi’s. Als ik de chauffeur vraag of de motor uit mag vanwege de stank en luchtverontreiniging, doet hij dat meestal wel. Maar sommige dieselrijders doen het niet, omdat het volgens hen slecht is voor de dieselmotor om telkens weer te starten. Hebben zij gelijk?’, vraagt lezer Pierre Ruijter.