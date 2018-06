Tien miljoen euro voor een Fordje

Na een aantal tegenslagen won de Ford GT40 Le Mans in 1966, toen Ford alle drie de plaatsen op het podium veroverde. De schok was groot in Italië, want Ferrari had sinds 1960 elk evenement gewonnen. Deze specifieke, goudkleurige auto werd destijds bestuurd door de coureurs Ronnie Bucknum en Dick Hutcherson. De auto eindigde als derde overall voor het Holman & Moody raceteam.