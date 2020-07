Toch weer ‘gewoon’ zwarte zaterdag met 900 km file in Frankrijk

Corona of niet, zwarte zaterdag komt er weer aan. De Franse verkeerspolitie voorziet weer ‘gewoon’ 900 kilometer file voor komend weekeinde. En het wordt extra zwaar in en rond de auto omdat het verzengend heet wordt.

Nee, een pretje wordt het niet, die eerste dag op weg naar het zonnige zuiden. Er gaan weliswaar veel minder mensen op vakantie naar het buitenland, maar wie wel gaat verkiest de auto boven het vliegtuig. Dus er gaan toch weer vele tienduizenden Nederlanders op pad richting de stranden in Frankrijk en Spanje.



,,Mensen gaan minder ver weg. Bijna niemand rijdt in deze tijd helemaal naar Zuid-Spanje, maar mensen gaan wel’’, zegt Arnoud Broekhuis van de ANWB Verkeerscentrale. En de Italianen, Fransen en Spanjaarden zelf gaan in augustus ook allemaal met vakantie. Zij blijven voornamelijk in eigen land, maar gaan dus wel de weg op. Vrijdag stroomt Parijs leeg en de Italianen rijden ook naar de kust.

Wie de weg op gaat, moet goed voorbereid zijn. ,,Zorg voor voldoende proviand, water, mondkapjes en tank op tijd’’, zegt ANWB’er Broekhuis. ,,Want het wordt afschuwelijk heet. Vrijdag temperaturen richting de 40 graden en zaterdag in elk geval boven de 30 graden. Dan kan het asfalt ook 65 graden heet worden.’’ Niet op blote voeten de auto uit dus. En een mondkapje op, want bijvoorbeeld in de winkels van de tankstations is dat verplicht.

Slovenië

Waar precies de grootste drukte komt is dit jaar moeilijker te voorspellen. Data uit het verleden zijn door het virus nu minder betrouwbaar. In ieder geval wordt het aanschuiven bij de Karawankentunnel tussen Oostenrijk en Slovenië, want de Slovenen controleren iedereen die de grens passeert op coronaverschijnselen en dat kan veel oponthoud geven. Tussen 6.00 en 15.00 uur wordt een wachttijd van enkele uren voorzien. ,,Kroatië is heel populair bij de Duitsers. Voor Nederland is het land dan wel code oranje, voor Duitsers niet.’’ In Oostenrijk wordt het ook stapvoets rijden op de A10 Salzburg-Villach.

Duitsland

In het zuiden van Duitsland krijgt de deelstaat Baden Württemberg vakantie en vanuit Beieren vertrekt een tweede golf vakantiegangers. Het wordt opnieuw druk richting Oostenrijk en Slovenië. Maar er is ook al veel terugkerend verkeer richting het noorden.

Barcelona

Veel minder druk wordt het richting Barcelona. De Catalaanse stad en omgeving zijn tot ‘oranje’ gebied gebombardeerd vanwege de vele coronabesmettingen en dat is meteen terug te zien in het aantal toeristen. Naar verwachting blijft de ellenlange zwarte-zaterdagfile daar uit.

Volledig scherm Verkeerscontrole in de Spaanse regio Catalonië. Door de toename van het aantal coronabesmettingen zullen er minder toeristen op de weg zijn. © EPA

Frankrijk

Vakantiegangers moeten dit weekend vooral op de Franse autoroutes veel geduld hebben. De drukte begint al op vrijdag vanaf het middaguur en pas tegen het eind van de avond wordt dat minder. De zwarte zaterdag start met files rond 5.00 uur op de A6/A7, de Route du Soleil. Niet veel later loopt het verkeer ook vast op de A10 tussen Orléans en Tours en bij Poitiers richting Bordeaux. Ook door Midden-Frankrijk via de A20 bij Limoges en A75 bij Clermont-Ferrand is er zaterdag veel verkeer onderweg. Verkeer richting Italië moet op de N205 voor de Mont Blanctunnel vooral zaterdagochtend rekening houden met oponthoud.

Zwitserland

In Zwitserland moet het verkeer traditiegetrouw aansluiten in lange files voor de Gotthardtunnel in de A2. Aan beide kanten van de tunnel kunnen zaterdag de wachttijden oplopen tot bijna twee uur.

Italië

Ook in Italië beginnen de vakanties dit weekend. De grootste drukte wordt verwacht op de A14 Bologna-Rimini, de A22 bij Trento, de wegen rond de Noord-Italiaanse meren en richting de Middellandse Zee en de Adriatische kust.

Tips

Volledig scherm De Wegenwacht rijdt dit jaar niet in Italië. © Guus Schoonewille De tips om de ergste files te vermijden blijven hetzelfde: wie pas om 10 uur vertrekt uit Nederland heeft minder kans om zich vast te rijden. Nog beter is het om pas op zondag op weg te gaan. Wie onderweg de situatie verderop in de gaten wil houden: volg @ANWBeuropa op Twitter. Alle grote verkeersproblemen in de vakantielanden worden er live gemeld en wie een vraag stelt over de verkeerssituatie krijgt antwoord.

Alarmcentrale

Het wordt druk, maar het aantal landgenoten in de file zal minder zijn dan in voorgaande jaren. De ANWB heeft sterkte van de Alarmcentrale aangepast. In Zuid-Frankrijk rijden zes auto’s van de Wegenwacht die gemiddeld twee gestrande Nederlanders per dag op weer op weg helpen. De Wegenwacht die andere zomers rond het Gardameer rijdt is thuisgebleven. Het aantal pechgevallen in het buitenland is slechts 57 procent van vorig jaar. En de hulpvragen voor internationale personenhulp is nog geen derde van vorig jaar. Dat is geheel te wijten aan het verdwijnen van het toeristische vliegverkeer.

Na zaterdag is het vakantiefileleed nog niet geleden. Ook zaterdag 8 en zaterdag 15 augustus wordt het heel druk, al zal de drukte dan meer de andere kant uit zijn; terug naar huis.