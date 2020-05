‘Tom Cruise wil ruimte in om film te maken met SpaceX’

Tom Cruise en SpaceX gaan naar verluidt rond de tafel zitten met NASA om de film te realiseren. Volgens de bronnen zijn de plannen nog in een vroeg stadium. Er zijn dan ook nog geen details bekend over de film, maar het zou niet gaan om een nieuwe Mission:Impossible. De betrokkenen zelf hebben nog niets over het project gezegd.



De 57-jarige acteur staat erom bekend dat hij zijn eigen stunts doet, wat waarschijnlijk zou betekenen dat hij zelf de ruimte in gaat. Of er op korte termijn daadwerkelijk in de ruimte gefilmd kan worden, is nog maar de vraag. Eind mei zullen de eerste astronauten met SpaceX de ruimte in gaan. Het zal waarschijnlijk dus nog wel een tijdje duren voordat een hele filmcrew de ruimte in kan worden gestuurd.