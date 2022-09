Ton (61) vond een pot met munten en kon zijn droomauto, een Ford Mustang uit 1972, kopen

mijn allessie Back to the Future deed Remko verlangen naar een futuristi­sche auto met vleugeldeu­ren

Voor Remko Remijnse (48) begon de BMW i8 al te leven toen die nog niet was gemaakt. De film Back to the Future uit 1985 deed hem verlangen naar een futuristische auto met vleugeldeuren. Nog geen dertig jaar later kwam zijn Allessie op de markt, inclusief die gave portieren. Een auto die met de voet op het gaspedaal zijn topsnelheid nooit zal halen.

22 augustus