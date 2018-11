TopGear-presentator crasht met Porsche 911

Er zijn weinig details bekendgemaakt, maar BBC News meldt dat het incident gistermiddag plaatsvond in de buurt van het plaatsje Tintern in Wales rond 13:30 lokale tijd. Volgens de BBC reed Harris tegen de pick-up toen deze bezig was om te keren op de weg.

In een korte verklaring bevestigde een woordvoerder van Top Gear de crash door te zeggen: ,,We kunnen melden dat Chris Harris eerder vandaag betrokken was bij een auto-ongeluk in Wales terwijl hij werkte aan een item voor Top Gear-magazine. Chris, zijn passagier - naar verluidt een medewerker van het tijdschrift TopGear- en de chauffeur van de andere auto bleven ongedeerd.”

Het is niet het eerste incident bij TopGear. De beroemdste crash vond tien jaar geleden plaats. Voormalig co-presentator Richard Hammond verloor met ongeveer 480 km/u de macht over het stuur in een dragster. Bij The Grand Tour was hij betrokken bij een ander ernstig ongeluk tijdens het rijden in de elektrische Rimac Concept One. Hammond verloor de controle over het voertuig en vloog ongeveer 30 meter van de top van een heuvel voordat hij de weg eronder raakte, waarna de auto in brand vloog. Hammond brak zijn knie en moest geopereerd worden.