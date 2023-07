Topman Renault: ‘De verbrandingsmotor blijft nog zeker 70 jaar bestaan’

Eind maart hebben de 27 lidstaten van de Europese Unie het einde van de verbrandingsmotor in 2035 voor nieuwe auto’s bekrachtigd. Vanaf dat moment mogen nieuwe voertuigen tijdens het rijden geen CO2 meer uitstoten. In feite verbiedt de tekst dus benzine-, diesel- en hybride voertuigen, ten gunste van 100 procent elektrisch rijden. Er is echter één uitzondering en dat zijn verbrandingsmotoren die draaien op synthetische brandstoffen.

Die uitzondering kwam er op aandringen van Duitsland. En Senard is daar blij mee. ,,Begrijp me goed, Renault is klaar voor een afscheid van de verbrandingsmotor. Renault is in 2030 elektrisch’’, zegt hij. ,,Maar we moeten ook auto’s met verbrandingsmotor blijven ontwikkelen en produceren. Want of we het nu leuk vinden of niet, de brandstofmotor zal nog minstens zeventig jaar over de hele wereld blijven bestaan.”

De voorzitter van de raad van bestuur van de Renault-groep legt uit dat er daarom ook flink wordt geïnvesteerd in de ontwikkeling van alternatieve brandstoffen. ,,We weten heel goed dat er vooruitgang op dat gebied wordt geboekt", zegt hij. ,,De vraag is echter: tegen welke prijs? Het zou mooi zijn als we de prijs van alternatieve brandstoffen kunnen verlagen tot 1 euro of 1,50 euro per liter. Onafhankelijke experts zeggen dat dit mogelijk is. Het gaat sneller dan je denkt: misschien zijn we er over vier, vijf, zes jaar al.”

Nog veel uitdagingen

Senard wijst er dan ook op dat de snelle omschakeling naar alleen elektrische auto’s ongewenst is. ,,Als we ook maar een beetje twijfelen of we voldoende energie hebben voor elektrische auto’s, over grondstoffen, of over geopolitieke crises, dan kunnen we het ons niet veroorloven om op één paard te wedden. De uitdagingen die leiden tot de transitie naar 100 procent elektrisch rijden zijn talrijk en omvangrijk."

Senard vindt het vooral zorgelijk dat veel noodzakelijke grondstoffen voor elektrische auto’s uit China komen. ,,Deze edelmetalen en mineralen zijn cruciaal voor de ontwikkeling van elektrische auto’s en ik denk niet dat we de achterliggende geopolitieke crises hebben voorzien. Sterker nog: ik denk dat de oorlogen van de toekomst oorlogen om de grondstoffen zullen zijn.”

