Topman van autobouwer BMW kondigt vertrek aan

Slingerend over de weg: politie ziet vaker drugsge­bruik in verkeer

9:15 Sinds de invoering van de speekseltest, in 2017, ontdekt de politie steeds vaker drugsgebruik in het verkeer. Veelal hebben verkeersdeelnemers niet door dat ze drugs in hun bloed hebben, terwijl agenten hun rijgedrag opvalt. ,,Ze rijden slingerend over hun rijstrook of blijven bijvoorbeeld opvallend rustig achter een vrachtwagen hangen.’’