Torenhoge premie autoverzekering, vooral jongeren de dupe

De premies voor de WA-autoverzekering blijven stijgen. We betaalden in 2018 gemiddeld 5 procent meer dan het jaar ervoor. De stijging gaat minder hard dan in 2016 en 2017, maar vooral voor jongeren wordt autorijden een dure bezigheid.