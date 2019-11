Toyota CH-R met 184 pk hybride maakt instapmodel overbodig

Rij-impressieDe vernieuwde Toyota C-HR heeft iets minder vouwen en hoeken waardoor het model prettiger op het netvlies landt. Belangrijkste wijziging is de toevoeging van een krachtiger hybride aandrijflijn, die we al kennen uit de nieuwe Corolla.

De Toyota C-HR werd in 2016 geïntroduceerd en moest een dynamische cross-over worden, die een extravagant uiterlijk combineert met navenante prestaties. Het resultaat was een soort Swarovski-vogel op wielen met tientallen scherpe vouwen en hoeken en een wegligging die niet onplezierig was, maar ook niet opwindend. Desondanks verkocht Toyota in het eerste jaar alleen al in Europa 120.000 exemplaren. Anno 2019 rijden er 400.000 C-HR’s rond in Europa en 13.000 in Nederland. Acht van de tien verkochte exemplaren is voorzien van een hybride aandrijflijn.

Het vernieuwde model is naar keuze voorzien van de tweede, sterkere generatie hybride motoren. Daarmee hebben klanten niet alleen de keus uit de standaard 122 pk sterke 1.8 liter hybride, die gemiddeld 109 gram CO2 uitstoot volgens de WLTP-norm, maar ook uit de nieuwe 184 pk sterke 2.0 liter hybride, die met 118 gram CO2 slechts fractioneel meer uitstoot. De motor is een verademing, want de 1.8 had af en toe merkbaar moeite om de bijna 1.450 kilo wegende C-HR voort te sleuren. Een sprint van 0-100 km/u duurt nu 8,2 seconden in plaats van 11 seconden en dat terwijl dit model slechts 0,4 liter brandstof verbruikt per 100 kilometer.

Volledig scherm Toyota C-HR © Toyota

De facelift heeft niet veel om het lijf. Daarmee is de Toyota nog altijd een opvallend alternatief met een duidelijke eigen signatuur voor auto’s als de VW T-Roc, DS3 Crossback en Nissan Juke. Aan de voor- en achterzijde werden een paar vouwen weggepoetst om het origami-effect wat te verminderen. Ook zijn de koplampen en achterlichten nu voorzien van de nieuwste LED-technologie. In het interieur zien we andere deurpanelen met een zachter oppervlak en de Toyota is nu geschikt voor Apple CarPlay en Android Auto. Hier en daar oogt het interieur weliswaar wat rommelig, maar of je je daaraan stoort, is een kwestie van smaak.

Toyota is een populair merk in Nederland. Dat komt niet alleen doordat het merk de afgelopen jaren heel veel hybride-varianten heeft verkocht door de 14 procent bijtelling voor zakelijke rijders, maar ook en vooral door de ijzersterke reputatie van het merk. Toyota’s eindigen steevast in alle betrouwbaarheids- en klanttevredenheidsonderzoeken en de C-HR vormt daarop geen uitzondering. Zeker in een land als Nederland, waar ‘value for money’ het in veel gevallen wint van zaken als prestige en puur rijplezier, komt het Japanse merk als vanzelf bovendrijven.

Volledig scherm Toyota C-HR © Toyota

Is de C-HR dan geen leuke auto om mee te rijden? Zeker wel. Maar niet omdat je er graag een potje lekker snel en dynamisch mee wilt gaan rijden. Het onderstel is eerder comfortabel dan sportief en ook al heeft Toyota naar eigen zeggen geprobeerd om de wegligging net zo scherp te maken als zijn uiterlijk: echt spannend rijdt de auto niet. De kenmerkende CVT-automaat is daar deels debet aan met zijn als een jojo op en neer schietende toerentallen zodra je het op je heupen krijgt. Wel moet gezegd worden dat de motor goed geïsoleerd is en dat het geluid slechts beperkt doordringt tot de cabine.

De elektrische stuurbesturing werd ook anders gekalibreerd, waardoor deze beter aanvoelt en directer lijkt te reageren. Maar ook die maakt niet het verschil. Het vermogen dan? Nee, 184 pk is veel en het gevoel dat je zelden tot nooit vermogen tekort komt is heerlijk, maar het maakt van de cross-over geen spannende auto. Wat de CH-R wel doet, is je in alle rust vervoeren naar je eindbestemming. Je zit net iets hoger dan het overige verkeer, start de motor en zoeft geruis- en emissie-loos weg, wat leidt tot een zen-achtige toestand.

Volledig scherm Toyota CH-R © Toyota

Deze toestand wordt nog eens benadrukt doordat je als vanzelf milieubewust gaat rijden. Dat komt niet in de laatste plaats door de meter in het dashboard, die aangeeft of je wel of niet puur elektrisch rijdt. Het kost niet echt veel moeite om meer dan de helft van de tijd puur elektrisch te rijden, zo laat de indicator in het instrumentarium tijdens de testrit zien. Goed voor het milieu en de portemonnee. Zitruimte is er genoeg, maar de bagageruimte is minder dan bij sommige concurrenten. Bovendien is de laadvloer niet helemaal vlak. Ook hebben kinderen op de achterbank bijna geen zicht naar buiten door de brede, snel oplopende C-stijl. Deze beperkt tevens het zicht schuin naar achteren. Als laatste moet genoemd worden dat de C-HR ook met de nieuwe en extra sterke krachtbron slechts 725 kilo mag trekken en dus ook niet geschikt is voor een caravan. Maar voor het overige is ook dit weer een uitstekend rijdende en kwalitatief goedgebouwde auto.

De Toyota C-HR staat vanaf 20 december bij de Nederlandse dealers. De prijslijst van de 2.0 High Power Hybrid begint bij 34.190 euro voor de Dynamic uitvoering en daarmee koop je een auto met een lange lijst aan standaard luxe- en veiligheidsvoorzieningen. Deze variant is desondanks slechts 995 euro duurder dan de vergelijkbare 1.8 hybride-variant. Wie onder de 30.000 euro C-HR wil rijden, is aangewezen op de niet hybride instapversie met 1,2-liter turbomotor. De prijslijst van dit model begint bij 28.295 euro.