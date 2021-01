Toyota stoot Volkswagen van de troon als grootste autofabrikant ter wereld

Toyota verkocht vorig jaar 9,53 miljoen auto’s en de Volkswagen Groep verkocht er 9,31 miljoen. Overigens was dit voor Toyota de eerste wereldwijde verkoopdaling in negen jaar. De meest verkochte Toyota is een SUV, de RAV4. Daarvan zijn er vorig jaar bijna een miljoen verkocht: 994.000 om precies te zijn.

In de vorige eeuw was General Motors decennialang de grootste autofabrikant ter wereld. Aan het begin van deze eeuw was Toyota nog marktleider, maar de Japanners verloren die positie in 2016 toen Volkswagen voor het eerst in de geschiedenis wereldwijd de meeste auto's verkocht. Toyota heeft de afgelopen jaren meermaals benadrukt de strijd om de nummer één positie helemaal niet belangrijk te vinden. Ook nu weer reageert het concern schouderophalend. Tegenover persbureau Reuters verklaarde een woordvoerster van Toyota: ,,Onze focus ligt niet op onze plaats in deze ranglijst, maar op het dienen van onze klanten.”