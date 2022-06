Trajectcontrole beboet vanaf vandaag ook bij 70 km/u tijdens werkzaamheden

MIJN BLIK EN IK Willem (64) legde zijn sociale leven maanden­lang plat om dé Capri te kopen en nu heeft hij er zelfs twee

Willem in ‘t Veld (64) viert zomervakantie in Frankrijk. Niet voor de zon, maar voor een paar autowedstrijden. Hij doet niet mee hoor, kijken is genoeg. Thuis staan zijn twee Ford Capri’s op hem te wachten. Écht verliefd zijn op je auto. Kan dat? De mensen in deze rubriek zullen volmondig ‘ja’ zeggen. Zij houden van hun auto.

4 juni