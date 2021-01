Trajectcontroles in Vlaanderen blijken grote mislukking: nog niet een derde van de snelheidscontroles werkt

‘Wie voordelig wil tanken gaat naar Sneek’

29 december Wie goedkoop wil tanken kan het beste naar Sneek rijden. In de Friese plaats staat niet alleen de voordeligste pomp van ons land, maar vind je ook nog twee andere stations die in de landelijke top 10 voorkomen, zo schrijft De Telegraaf. Opvallend is dat in die lijst de tweede plek wordt ingenomen door een benzinepomp uit het miljonairsdorp Blaricum.