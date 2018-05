Trump wil geen Mercedes, BMW en Audi meer zien in New York

Tesla op automati­sche piloot klapt in Californië bovenop politiewa­gen

11:51 Voor de tweede keer binnen een maand heeft een Tesla op de automatische piloot zich in Amerika in een ander voertuig geboord. Het systeem van de elektrische auto zag in Laguna Beach, in het zuiden van Californië, een politieauto over het hoofd en klapte er met volle vaart tegenaan.