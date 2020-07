Tunnelracen met 240 kilometer per uur: zo maakt Tesla het mogelijk

Niet langer in de file, maar met je auto op topsnelheid door een ondergrondse tunnel: als het aan de Amerikaanse automaker Tesla ligt, wordt dat binnenkort realiteit. Het bedrijf van Elon Musk opent in 2021 een ‘loop’ onder de stad Las Vegas, waarmee reizigers in slechts één minuut op hun bestemming zijn.

Voor het tunnelproject werkt Tesla samen met The Boring Company, één van de andere bedrijven van Elon Musk. Op dit moment zijn de graafwerkzaamheden al aan de gang in de beroemde woestijn- en gokstad in Nevada, want de tunnel moet klaar zijn vóór het begin van de Consumer Electronics Show (CES) in het voorjaar van 2021. Musk zegt dat te halen, mits de coronapandemie geen roet in het eten gooit.

De tunnel moet aan de bezoekers van de CES (een van de grootste techbeurzen ter wereld) laten zien wat er mogelijk is met een ‘loop’, zoals het transportsysteem met ondergrondse tunnels ook wel wordt genoemd. In het geval van een hyperloop liggen de snelheden nog hoger, tot wel 1000 kilometer per uur. Buiten het feit dat er bovengronds minder auto’s in de file staan, zou het reizen per tunnel vooral veel sneller zijn. Normaal gesproken duurt het ruim een kwartier om van de het ene beursgebouw naar het andere te lopen, met de auto zou je er zeker vijf minuten over doen. Wie gebruikmaakt van de supersnelle tunnel-Tesla’s legt dezelfde afstand af in één minuut.

De ondergrondse loop in Las Vegas verbindt twee beursgebouwen van de CES.

Zonder bestuurder

Volgens Tesla en The Boring Company kan het tunnelsysteem zo’n 10.000 mensen per uur vervoeren. Die mensen stappen in een Tesla Model 3, Model S of Model X om vervolgens met maximaal 240 kilometer per uur naar de andere kant van de tunnel te schieten. Als het aan Tesla ligt, leggen de auto’s het 1300 meter lange traject volledig zelfstandig af en is er in theorie geen menselijke bestuurder nodig.

Overigens werken Musk en zijn medewerkers op meer plekken aan vergelijkbare proefprojecten. In, of beter gezegd ónder, de Amerikaanse stad Los Angeles wordt op dit moment de San Bernardino Loop gerealiseerd. Ook vlakbij het hoofdkantoor van SpaceX in het Californische Hawthorne, ligt inmiddels een testtunnel van bijna twee kilometer lang. Aan de Amerikaanse oostkust beoogt het bedrijf een loop tussen de steden Washington D.C. en Baltimore. In ons eigen land werkt onder meer de TU Delft ook aan hyperloopsystemen, met een testcentrum in Groningen.

Hyperloop.

Uiteindelijke wil The Boring Company een volwaardig alternatief bieden voor ondergrondse metrolijnen, tramverbindingen boven land of individuele autoreizen. Volgens de laatste berichten werkt Tesla zelfs, speciaal voor de tunneltripjes, aan een eigen loopbusje met plaats voor twaalf inzittenden.