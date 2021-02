Twee dagen oude hybride auto vliegt in brand na ontploffing tijdens het rijden

In Duitsland is tijdens het rijden een twee dagen oude plug-in hybride Volkswagen Golf GTE in brand gevlogen. Volkswagen onderzoekt het incident.

Volgens de eigenaar vloog zijn gloednieuwe VW Golf GTE in brand tijdens het rijden door de stad Hessen. De nieuwe plug-in hybride auto had slechts 300 kilometer op de teller. De twee inzittenden meldden een felblauwe flits te hebben gezien en een luide knal te hebben gehoord. De knal en de drukgolf waren zo hevig dat de ramen van het voertuig naar buiten werden geduwd. De inzittenden verlieten daarop snel het voertuig en brachten zichzelf in veiligheid. Beiden liepen slechts lichte verwondingen op.

Volgens de brandweer was de voertuigaccu meerdere malen opnieuw in brand gevlogen. Om de brandende Golf 8 definitief te blussen, werd een speciale container naar de plaats van het ongeval vervoerd. Met behulp van dergelijke containers is het mogelijk om brandende elektrische auto’s volledig onder te dompelen in water om zo smeulende batterijbranden onder controle te krijgen. Maar uiteindelijk kon de brand ook zonder gebruik van de container worden geblust.

Volkswagen onderzoekt op dit moment de omstandigheden en de technische achtergrond van het incident. ,,Op basis van de resultaten van het onderzoek zullen we indien nodig passende maatregelen nemen.’’ Saillant detail: VW is in Duitsland net begonnen met een terugroepactie voor de elektrische modellen VW e-Up, Seat Mii electric en Skoda Citigo e iV, omdat bij een klein aantal auto's defecte accucellen kunnen leiden tot kortsluiting en daardoor een verhoogd brandgevaar hebben.

