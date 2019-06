Tweedehands auto kopen? Voorkom met deze tips dat je te veel betaalt

Volledig scherm Altijd spannend: de zoektocht naar een goede, gebruikte auto. © Piet den Blanken/HH

1 Begin met vergelijkend warenonderzoek

De zoektocht naar een goede, gebruikte auto is tegenwoordig gemakkelijker dan ooit. Dankzij online platforms als AutoTrack.nl kun je duizenden auto’s op een transparante manier met elkaar vergelijken. Je krijgt alle informatie en de auto komt ook uitgebreid in beeld. Dat is ideaal voor een eerste indruk en je hoeft er de deur niet voor uit. Handig bij de zoektocht is ook het occasiondossier op deze site. Dat bevat aankoopadviezen voor de meest gezochte tweedehands auto's, inclusief de plussen en minnen.

2 Neem hulp mee voor een betere beoordeling

Is het moment gekomen om de verkoper te bezoeken en de beoogde auto onder de loep te nemen, dan is het wellicht verstandig iemand mee te vragen. Twee personen zien meer dan één en wellicht is er iemand in de familie of kennissenkring met net wat meer verstand van auto’s. Daar komt bij dat de verkoper van een auto al snel een minder gelikt praatje houdt als hij met twee mensen te maken heeft. Ook heb je met z’n tweeën een sterkere onderhandelingspositie. Je kunt tenslotte overleggen en elkaar aanvullen.

3 Ga altijd proefrijden en neem daar de tijd voor

Hoe weet je of een stoel goed zit? En of de techniek probleemloos werkt? Maak altijd een uitgebreide proefrit en accepteer het niet als de verkoper aanbiedt om slechts een ‘rondje om de kerk te rijden’. Is de auto al warm gereden, dan heeft de verkoper er kort voor het bezoek een rondje mee gemaakt. Daar kun je vraagtekens bijzetten. Probeer in je testrit alle soorten wegen die je in Nederland tegenkomt, dus kies ook voor slechter wegdek en de snelweg. Reis je regelmatig met kinderen, zorg dan dat zij ook even passagier zijn. En gebruik je op je huidige auto een dakkoffer, imperiaal of fietsendrager? Ga dan na of deze ook op de mogelijk nieuwe aankoop passen.

4 Let op gekke geluiden of afwijkingen in het rijgedrag

Maak tijdens de proefrit eens flink wat toeren met de motor en let op het aangrijppunt van het rem- en koppelingspedaal. Let ook op een juiste werking van de verlichting, stoelverstelling, elektrische bediening van de ramen, centrale deurvergrendeling en ruitenwissers.

5 Wees alert op schade

Je hoeft geen schade-expert te zijn om te kunnen zien of een auto schade heeft gehad. Vergelijk de kieren en naden tussen de plaatwerkdelen. Een afwijking kan duiden op een schadeverleden. Gebruik je ogen, maar ook je neus. Ruikt een auto naar een hond, dan zal die lucht er vermoedelijk altijd in blijven hangen. Is er in de auto gerookt? Niet lekker. Ruikt de auto muf, dan kan dat duiden op lekkage en vocht in het interieur.

6 Controleer de rubbers en vloeistoffen

Kijk naar de profieldiepte van de banden (wettelijk minimum 1,6 mm) en eventuele haarscheurtjes. Ook die van het reservewiel, indien aanwezig. Zo niet, dient er een volledige reparatiekit te zijn. Wees alert op oliesporen onder de auto als hij al een tijdje geparkeerd staat. Controleer ook de motorruimte: groene aanslag op het koelsysteem kan duiden op lekkage. Zie je sporen van olielekkage? Zet ook even de airconditioning aan, indien aanwezig. Daar moet echt koele en fris ruikende lucht uitstromen.

7 Verdiep je in de geschiedenis

Check aan de hand van het onderhoudsboekje wat er in het verleden allemaal met de auto is gebeurd: onderhoud, reparaties, APK. Verder kan elke verkoper, ook een particuliere, bij de RDW een zogenaamd teller-rapport opvragen. Zo weet je zeker dat er niet met de teller is gesjoemeld. Een uitgebreider inzicht in het verleden van een auto biedt een CarFax-rapport. Uit een internationale database haalt CarFax informatie over onderhoud, reparatie, schade, terugroepacties, maar ook diefstal of schade. Het geeft ook aan of een auto ooit is geïmporteerd of is ingezet als huurauto of taxi. Op AutoTrack.nl is van ruim 70 procent van de aangeboden auto’s zo’n CarFax-rapport gratis in te zien.

8 Zorg dat je precies weet wat bij de koopsom is inbegrepen

Niets zo vervelend als een koopsom afspreken om daarna geconfronteerd te worden met bijkomende kosten. Belastingen, afleveringskosten, tenaamstelling of een volle tank; het moet er niet achteraf bij komen. Transparantie kenmerkt een eerlijk en degelijk autobedrijf.

9 Houd vast aan je budget

Het budget bepaal je thuis, niet in de showroom. Op duurdere auto’s zit in de regel meer marge, dus een autoverkoper of handelaar heeft er baat bij om jou, als koper, in het verkoopproces naar een grotere, jongere, maar vooral duurdere auto te duwen. Wees daarop alert.

10 Wil je garantie, koop dan bij een erkend autobedrijf

Een particuliere aanbieder kan doorgaans geen garantie geven op een auto, tenzij de verkochte auto nog in de officiële fabrieksgarantie zit. De betere autobedrijven bieden vaak wel garantie op gebruikte auto’s. Soms standaard, als de auto jong is, soms tegen betaling. Garantie is eigenlijk een soort verzekering. Laat je niet zomaar elke vorm van garantie aansmeren. Vraag jezelf altijd af of de kosten tegen de baten opwegen. Sommige merken, zoals Kia en Hyundai, geven extra lange fabrieksgarantie tot wel meer dan 5 jaar. Dat maakt zo’n auto als occasion extra interessant.

11 Ga de gegevens van een particuliere verkoper na

Is de verkoper daadwerkelijk de eigenaar van de te verkopen auto en is hij dat sinds kort of al langere tijd? Hoeveel eigenaren heeft de auto gehad? Dat is allemaal interessante informatie. Controleer op het kentekenbewijs het voertuigidentificatienummer (VIN), dat ook wel chassisnummer wordt genoemd. Het voertuig kan als gestolen geregistreerd staan. Je checkt dit eenvoudig via internet. Kijk het kenteken na via rdw.nl, print deze gegevens uit en vergelijk deze met het voertuig en de kentekenpapieren dan wel kentekencard.

12 Een aankoopkeuring kan zekerheid bieden

Voor minder dan 100 euro kun je een aankoopkeuring laten doen. Heb je twijfels, is de auto erg kostbaar of betreft het een klassieke auto, dan is zo’n keuring geen slecht idee. Als kundige koper zie je waarschijnlijk best veel aan een gebruikte auto, maar bijvoorbeeld interne slijtage van de motor is niet zichtbaar. En zoiets kan de koper uiteindelijk flink op kosten jagen.