Twingo-rijders ontmoeten elkaar in Amersfoort om 30-jarige jubileum te vieren van koddig stadsautootje

Conceptcar Audi is bliksemaf­lei­der voor nieuwe elektri­sche Porsche

De Audi Activesphere is een avontuurlijke conceptcar met een heel bijzonder interieur. Een interieur dat alle aandacht afleidt van de onderhuidse techniek. De Audi Activesphere Concept staat namelijk op het platform dat ook voor de nieuwe elektrische Porsche Macan is ontwikkeld. In tegenstelling tot Audi’s futuristische studiemodel, gaat de elektrische midsize-SUV van Porsche dit jaar nog in productie.

26 januari