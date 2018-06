Uitdroging achter het stuur heeft hetzelfde effect als dronkenschap

Het blijft nog minstens een week rond de dertig graden in Nederland en hoewel dit geweldig nieuws is voor zonaanbidders, kan een dergelijke constant hoge temperatuur gevolgen hebben voor automobilisten wanneer ze niet genoeg water drinken. Dat blijkt uit gegevens van van de Universiteit van Loughborough. Onderzoekers van dit instituut toonden enkele jaren geleden al aan dat zelfs milde uitdroging kan leiden tot bestuurdersfouten. Deze zouden gelijk zijn aan die van automobilisten die de limiet voor rijden onder invloed vier maal overschrijden.

Met behulp van een panel van mannelijke bestuurders in een simulator, ontdekten de onderzoekers dat het aantal gevaarlijke verkeersincidenten meer dan verdubbelde toen personen verkeerssituaties moesten beoordelen na een periode zonder vocht. De meest voorkomende fouten werden gemaakt doordat auto's naast de rijbaan terechtkwamen en doordat er te laat werd geremd. Ron Maughan, hoogleraar Sport aan de universiteit en voorzitter van de Science Advisory Board van het European Hydration Institute: ,,We betreuren het rijden onder invloed van drank of drugs, maar we denken meestal niet aan de effecten van andere dingen die onze rijvaardigheid beïnvloeden en een daarvan is uitdroging."

De aangetroffen foutenreeks is volgens Maugham vergelijkbaar met die van mensen met een alcoholgehalte in het bloed van 0,8 promille. Dat is vier keer meer dan de wettelijke alcohollimiet in Nederland. ,,Met andere woorden, chauffeurs en automobilisten die niet voldoende gehydrateerd zijn, maken hetzelfde aantal fouten als mensen die de alcoholgrens fors overschrijden", aldus Maugham in de Britse krant Daily Mail. ,,Het probleem is dat bestuurders zich niet realiseren dat het drinken van een extra glas water voordat ze het huis verlaten de kans op een ongeluk verkleint."