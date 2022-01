Urkers schenken Jur (35) ‘fantastische koets’ na drama: ‘Word je even stil van’

VRAAG & ANTWOORD ‘Startstop­sys­teem uitschake­len? Pas op met zo’n stekker bij je trekhaak’

‘In uw rubriek had een lezer laatst de tip om het startstopsysteem uit te schakelen door bij auto’s met trekhaak een verloopstekker in het stopcontact te steken’, aldus lezer Leo van Loon. ‘Realiseer wel dat die stekker ook het mistachterlicht van de auto uitschakelt. Verder kan de verloopstekker hinderlijke corrosie veroorzaken, want het contact is nooit helemaal waterdicht. Ik liet eens de verloopstekker in de winter erin zitten: eenmaal op de camping bleek een aantal draden in het Jaeger-contact verdwenen.’

22 januari