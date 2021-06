Vakantiegangers opgepast: deze landen hebben een zerotolerancebeleid voor rijden onder invloed

Vakantiegangers, die houden van een biertje of wijntje, moeten uitkijken in het buitenland. Het aantal glazen alcohol dat je als chauffeur mag drinken ligt niet zelden een stuk lager dan hier in Nederland. In een aantal landen geldt zelfs een zerotolerancebeleid.

De Britse organisatie Discover Car Hire vermeldt de alcoholwetgeving van veel bezochte vakantielanden. In Nederland mag je met 0,05 procent nog je weg vervolgen, maar in veel Europese landen mag de hoeveelheid alcohol in je bloed niet boven de 0,03 procent uitkomen.

Landen als Hongarije, Roemenië, Tsjechië en Slowakije hanteren zelfs een zerotolerancebeleid voor rijden onder invloed. Dat betekent dat je helemaal geen alcohol in je bloed mag hebben. Verrassend genoeg zijn er ook landen die helemaal geen bovengrens voor alcohol hebben. In Barbados is het bijvoorbeeld niet illegaal om te drinken en te rijden - maar je kunt wel opgepakt worden voor onverantwoord rijden als je gedronken hebt. Sommige landen hebben ook lagere alcohollimieten voor jongere of commerciële bestuurders.

Als algemene regel wordt gesteld dat het ongeveer anderhalf uur duurt voordat een alcoholische versnapering uit je lichaam is, maar dit is afhankelijk van leeftijd, geslacht, gewicht en hoe snel je lichaam alcohol verwerkt. Na stevig drinken duurt het maximaal een dag, voordat er niks meer te zien is in het bloed, meldt de Jellinek-kliniek op de site. Omdat ieder lichaam genuttigde alcohol op een andere manier verwerkt, is het altijd het beste om helemaal niet te drinken als je van plan bent om te (gaan) rijden.

Maximaal toegestaan alcoholgehalte in het bloed per land in procenten:

Andorra - 0,05%

Armenië - 0,08%

Azerbeidzjan - zero tolerance

België - 0,05%

Bosnië en Herzegovina - 0,03%

Bulgarije - 0,05%

Cyprus - 0,05%

Denemarken - 0,05%

Duitsland- 0,05%

Estland - 0,02%

Finland - 0,05%

Frankrijk - 0,05%

Georgië - 0,03%

Griekenland - 0,05%

Groot-Brittannië - 0,08%

Hongarije - zero tolerance

IJsland - 0,05%

Ierland - 0,05%

Italië - 0,05%

Kazachstan - zero tolerance

Kroatië - 0,05%

Litouwen - 0,05%

Liechtenstein - 0,05%

Litouwen - 0,04%

Luxemburg - 0,05%

Macedonië - 0,05%

Malta - 0,08%

Moldavië - 0,03%

Monaco - 0,02%

Montenegro - 0,03%

Nederland - 0,05%

Noorwegen - 0,02%

Oekraïne - 0,02%

Oostenrijk - 0,05%

Polen - 0,02%

Portugal - 0,05%

Roemenië - zero tolerance

San Marino - 0,05%

Schotland - zero tolerance

Servië - 0,03%

Slowakije - zero tolerance

Slovenië - 0,05%

Spanje - 0,05%

Tsjechië - zero tolerance

Wit-Rusland - 0,03%

Zweden - 0,02%

Zwitserland - 0,05%

Limieten in populaire overzeese vakantiebestemmingen:

Australië - 0,05%

Verenigde Staten - 0,08%

Nieuw Zeeland - 0,05%

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van auto’s en mobiliteit:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.