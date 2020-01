Van 80 naar 60 km/u op provinciale wegen: plan stuit op kritiek

Het wordt straks behoorlijk vaart minderen op de provinciale wegen in Utrecht. De maximumsnelheid moet omlaag van 80 naar 60 kilometer per uur. Dat is althans het voorstel van provinciebestuurder Arne Schaddelee (ChristenUnie). Het plan stuit op kritiek, en niet alleen in de politiek.

,,Ik zie het niet voor me”, zegt een kritische Johan Wesseloo, voorzitter van Veilig Verkeer Nederland, afdeling Harmelen. Om de maximumsnelheid te verlagen, moet een weg anders ingericht worden, meent hij. ,,Het kan verwarrend zijn voor automobilisten, vooral voor mensen die bij een provinciegrens wonen. Hoe hard mag je wáár? Dat komt de verkeersveiligheid niet ten goede.”

Gedeputeerde Schaddelee zette het voorstel onlangs op de agenda. In de verkiezingen voor Provinciale Staten in 2019 was het al een thema. ‘Waar het nodig is om de veiligheid en leefbaarheid te verbeteren, verlagen we de maximumsnelheid op provinciale wegen’, stelt hij in zijn blog.

Liever vandaag dan morgen

Schaddelee wil zijn voorstel liever nog vandaag dan morgen invoeren, maar moet geduld hebben. ,,Het liefst had ik een prachtig masterplan gepresenteerd om in de hele provincie de snelheid te verlagen. Vanaf morgen al. Helaas, dat bleek niet te kunnen. En dus zitten we in een studiefase. Die gaat over de vraag hoe we de snelheid kunnen verlagen. Niet meer over de vraag óf we dat gaan doen. We moeten de weg dus zo inrichten dat automobilisten zich ook houden aan de snelheid”, aldus Schaddelee.

De Woerdense wethouder Arjan Noorthoek vindt het een nogal ingrijpend voorstel om de snelheid op provinciale wegen in Utrecht omlaag te brengen. Daarvoor moeten deze wegen aangepast worden, zoals op de N228 tussen Montfoort en Oudewater. Daar mag al lange tijd niet harder gereden worden dan 60 km/u. ,,Als het om de verkeersveiligheid te doen is, heb ik liever dat de provincie wat doet aan het veiliger maken van rotondes en kruisingen in provinciale wegen.”

‘Levensgevaarlijk’

De VVD in de Staten is verbaasd over het idee van Schaddelee, schrijft de fractie in een reactie. De partij verwijt de gedeputeerde eerder niets te hebben gezegd over de maximumsnelheid.

Volgens de liberalen heeft de verlaging van de snelheid negatieve gevolgen voor de gemeentelijk wegen. Die trekken dan meer automobilisten. ‘Dit zijn nu juist de wegen die intensief gebruikt worden door kwetsbare verkeersdeelnemers als fietsers en voetgangers. Deze wegen zijn ook niet ingericht voor de verwachte toename van het verkeer. Een mogelijk averechts en levensgevaarlijk effect dus.’