Vechtpartij nadat vrouw meerdere auto's aanrijdt, bestuurster aangehouden

Het eenzijdig ongeval gebeurde zondagavond iets na half negen aan de Jol 10 in Lelystad. Vlak na het ongeval ontstond er een vechtpartij tussen de bestuurster en enkele omstanders. Wat er precies aan de hand was, is nog onduidelijk. De bestuurster ging in verzet tegen haar aanhouding. Waarom ze precies is aangehouden is niet bekend.