Veel files in oktober, maar nog niet op niveau van 2019

Nederlanders gingen in oktober weer meer naar kantoor en stonden daardoor vaker in de file, meldt het Nationaal Dataportaal Wegverkeer (NDW). Vooral toen een deel van de A12 niet begaanbaar was vanwege werkzaamheden stond veel verkeer vast. Zo druk als in 2019 is het nog niet.

De filezwaarte nam in oktober met 32 procent toe vergeleken met september. Onderzoekers gebruiken filezwaarte om uit te drukken hoeveel kilometers en minuten mensen in de file staan. Hoe langer de file en hoe langer de vertraging duurt, hoe hoger de filezwaarte. Vergeleken met dezelfde maand in 2019 was de filezwaarte ruim 40 procent lager. Wel hadden automobilisten negen keer meer last van files vergeleken met oktober 2020.

Kantoorverkeer

Eind september en begin oktober stond het verkeer opvallend veel vast. Verkeerskundige Marlous Hovestad van het NDW spreekt van een ‘dubbel effect’, omdat mensen meer naar kantoor gingen en een stuk van de A12 tussen Den Haag en Utrecht was afgesloten voor werkzaamheden.

In de tweede helft van de maand zorgde herfstvakantie voor een daling van de filedruk. Dat lijkt een tijdelijk effect. Hovestad zag die daling alleen in het deel van het land waar de scholen op dat moment dicht waren, dus in de week van 18 oktober in regio’s Noord en Midden en een week later in regio Zuid.

De vakanties zorgen alleen voor een afname van files in de ochtend. ‘s Avonds keren ook veel vakantievierende dagjesmensen terug naar huis, die zo de drukte in stand houden. De komende weken zal blijken hoezeer de eerder ingezette toename van de files doorzet, nu de herfstvakantie voorbij is.

