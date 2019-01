Veel subsidie elektrisch rijden gaat naar dure auto's

Dit is de nieuwe Renault Clio: meer bagageruim­te en standaard led-koplampen

29 januari Renault heeft de nieuwe generatie van de Clio onthuld. De compacte Renault, die afgelopen jaar nog een van de drie meest verkochte auto's in Nederland was, is ruimer geworden en hij heeft - uniek in zijn klasse - standaard led-koplampen. Bovendien heeft hij grotere beeldschermen dan de concurrentie.