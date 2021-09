Verbruikt je auto echt meer benzine als de airco aanstaat?

,,Afhankelijk van het apparaat en de vereiste prestaties, verbruikt een auto ongeveer 10 tot 15 procent meer brandstof per 100 kilometer wanneer de airconditioning is ingeschakeld", zei Johannes Kautenburger van Küs tegen het Duitse Welt. ,,Bij regelmatig stoppen en optrekken kan dit tot twee liter meer brandstof kosten per 100 kilometer. Het uitschakelen van onnodige verbruikers is in principe de juiste aanpak om brandstof te besparen.”

Liever ramen open?

De keerzijde is volgens Kautenburger dat het voor de concentratie achter het stuur niet bevorderlijk is om bij hoge temperaturen de airco uit te zetten. ,,Ook het rijden met geopende zijramen of een open schuifdak is niet per se goedkoper: ze belemmeren de luchtstroom, wat meer brandstof kost, vooral bij hogere snelheden.”

Het helemaal niet gebruiken van de airco in de winter kan ook een negatieve invloed hebben op de levensduur. ,,Want alleen bij regelmatig gebruik blijven de afdichtingen en compressor goed gesmeerd", aldus Kautenburger. ,,Regelmatig gebruik voorkomt ook dat schimmels of bacteriën zich verspreiden in het interieur. En dan is er nog het veiligheidsaspect: het airconditioningsysteem droogt ook de lucht en helpt voorkomen dat de ramen beslaan.”

Vroeg uitschakelen

,,Om schimmelgroei te voorkomen, moet je eigenlijk de koelfunctie van de airco kort voor het einde van de rit uitschakelen en alleen de ventilator laten draaien, zodat het vocht uit het systeem wordt geblazen", aldus Kautenburger. ,,Dit voorkomt vochtvorming in het interieur gedurende de nacht. En uiteraard heeft je rijstijl de grootste invloed op het brandstofverbruik.”

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van auto’s en mobiliteit:

