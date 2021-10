Vergadering digitaal bijwonen vanuit de auto? ‘Driedubbel fout!’

Het is een zegen natuurlijk, een van de weinige positieve gevolgen van de pandemie zelfs, om online te kunnen vergaderen. Vergadersoftware als Zoom, Hangout en Teams maakt het technisch zó eenvoudig dat zelfs vanuit de auto deelnemen met de telefoon mogelijk is. ‘Doe dat nou niet’, waarschuwt Interpolis. Want online handsfree vergaderen is echt iets anders dan handsfree bellen. De online vergadering vergt fikse concentratie om alle stemmen uit elkaar te houden. Dat kan zo lastig zijn, dat je toch steeds even snel naar de telefoon kijkt om te zien wie er aan het woord is.